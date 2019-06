Pavage: 40 chantiers aux quatre coins de la ville

La Ville de Trois-Rivières investit 11 millions $ dans son réseau routier dans le cadre de travaux de pavage qui seront réalisés un peu partout sur le territoire.

Au total, 40 chantiers seront réalisés au cours des prochains mois. Parmi les plus importants, mentionnons ceux du nord du boulevard des Forges et de la rue Royale, tous deux récemment complétés, ainsi que d’importantes sections du boulevard Mauricien, du chemin des Petites-Terres, de la rue De Grandmont, de la rue Notre-Dame Est et du boulevard des Récollets.

Déjà, près du tiers des chantiers ont été complétés.

«C’est un déploiement très important. Je salue le courage politique des conseillers municipaux qui ont bien voulu augmenter le budget consacré à l’asphaltage, ce qui a permis de le faire passer de 8 M$ à 11 M$. Je sais que ce sera apprécié par les citoyens. Le choix des rues ne relève pas du politique. Ça fait suite à une analyse de l’état des routes et à une gradation de priorités», souligne le maire Jean Lamarche.

Comment les rues sont-elles sélectionnées?

Les Travaux publics de la Ville de Trois-Rivières effectuent une analyse du réseau routier tous les quatre ans à l’aide d’un véhicule spécial qui ausculte la chaussée des toutes les rues. Ce véhicule fait le tour du Québec pour amasser des données sur l’état des routes. La dernière analyse de l’état du réseau routier trifluvien remonte à 2016.

Trois principaux critères sont pris en considération au moment de choisir les routes qui doivent être priorisées pour la réparation, soit l’état de la surface (fissurations, nids-de-poule), le confort de roulement (la chaussée est-elle cahoteuse ou non) et l’orniérage (présence et profondeur d’ornières).

«À partir de ces critères, on peut classer les rues entre un très bon état et un très mauvais état. On priorise celles qui sont en mauvais et très mauvais état. Après la mise en place de cette planification, on la soumet au Génie pour évaluer si d’autres travaux doivent être effectués sur ces artères. Avec 10 millions $, on s’assure de faire 3% du réseau routier de la ville», explique Alain Lizotte, chef de division – Voie publique à la Ville de Trois-Rivières.

Du montant total de l’enveloppe budgétaire, 40% est réservée aux artères principales, 45% aux rues locales et 15% pour les rangs.

Un plan sur plusieurs années a été conçu par les Travaux publics.

Liste des chantiers prévus