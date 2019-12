Patriotes UQTR: Match «spécial étudiant» ce soir

L’affrontement qui devait avoir lieu le 2 novembre dernier entre les Gee-Gee’s d’Ottawa et les Patriotes de l’UQTR a été reporté à ce soir, soit le mardi 3 décembre, à 19h, au Colisée de Trois-Rivières. Les billets du 2 novembre dernier sont d’ailleurs toujours valides pour entrer.

Afin de souligner officiellement les exploits de la formation de soccer masculin qui a remporté le les grands honneurs du Championnat canadien en défaisant les Carabins de l’Université de Montréal par la marque de 2 à 0, ceux-ci seront invités à la mise au jeu protocolaire.

Fort d’une séquence de 8 victoires en 9 rencontres, la troupe de Marc-Étienne Hubert, qui se situe au deuxième rang de la division Est avec une fiche de 13 victoires, 2 défaites et une défaite en prolongation, recevra la troupe de Patrick Grandmaître qui occupe quant à elle le 3e rang de la division avec une fiche de 11 victoires et 4 défaites.

À l’image des Trifluviens, les Gee-Gee’s sont aussi sur une séquence de 4 victoires, ce qui devrait accentuer l’importance de cette prochaine rencontre. Ajoutez à cela des joueurs de premier plan en Cody Drover (3 buts – 17 aides), Kevin Domingue (11 buts – 8 aides) et Domenic Graham (% d’arrêt de .922) et tous les ingrédients sont en place pour un match qui pourrait avoir des allures de séries éliminatoires.

Du côté des Patriotes, la profondeur de l’équipe rend de précieux services. En dépit de la blessure à Christophe Boivin, Jordan Martel (14 buts et 6 aides) et Julien Tessier (3 buts et 19 aides) sont bien épaulés par, entre autres, William Leblanc (8 buts et 8 aides), qui vient de cumuler 3 points (+3) et obtenu 11 lancers au but face à Nippissing. Sébastien Auger a également bien fait en fermant la porte aux Lakers avec une soirée de 25 arrêts. Quant à Simon Lafrance (8 buts et 10 aides), il a connu un week-end de 2 points.

Pour tous les partisans, ils sont invités à se procurer un billet au www.uqtr.ca/patriotes. (JC)