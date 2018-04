Les Patriotes remettent plus de 3600 repas à des organismes communautaires

Programme d’excellence des Patriotes de l’UQTR



Les étudiants-athlètes des Patriotes ont remis 3 612 repas à sept organismes de la région en vertu du programme de redevance de la compagnie Recettes en pot. Les bénéficiaires de cette généreuse contribution sont Moisson Mauricie, La Maison du Rivage, la Fondation du Centre le Havre, La Maison Le Far, La Maison Connivence, Anna et la mer, ainsi que le Bon camarade de l’UQTR.

Depuis plusieurs années, les neuf formations sportives des Patriotes s’impliquent activement dans la communauté trifluvienne. La grande Guignolée des Médias, Leucan et les Petits déjeuners sont des exemples de l’action communautaire des étudiants-athlètes de notre campus.

Cette année, les Patriotes ont ajouté une campagne de financement à leur calendrier, en partenariat avec la compagnie Recettes en pot, afin d’améliorer l’expérience des étudiants-athlètes. Cette initiative fut entreprise dans le but de permettre aux différentes formations de participer à divers événements d’envergure, dont des compétitions internationales.

Ainsi, la formation de cheerleading a pu se déplacer en mars dernier à Orlando, en Floride, et remporter le championnat international UCA All Stars et l’équipe féminine de volleyball a pu obtenir le titre de championne de la Coupe de l’Est. Cette campagne de financement a non seulement apporté des dividendes aux formations sportives, mais aussi aux organismes communautaires de la région. (JC)