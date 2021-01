Patrimoine : un coup de pouce pour les propriétaires de bâtiments d’intérêt supérieur

Un tout nouveau programme de restauration du patrimoine immobilier vient de voir le jour à la Ville de Trois-Rivières. Une somme de 3 750 000$ sera disponible pour le programme.

Celui-ci découle d’une entente avec le ministère de la Culture et des Communications en vertu du Programme d’aide visant la protection du patrimoine immobilier. Ce programme de soutien au milieu municipal vise à soutenir les MRC et les municipalités pour qu’elles puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier, en particulier les bâtiments d’intérêt supérieur et cités ou classés.

Deux volets composent le programme, soit un pour les propriétés privées et l’autre pour des bâtiments municipaux. La Ville de Trois-Rivières estime que 275 propriétés privées et 25 bâtiments municipaux seraient admissibles à recevoir une aide financière pour des travaux de restauration et de préservation dans le cadre du programme.

«Certains de ces bâtiments ne se trouvent pas dans le secteur historique ou dans le Plan d’implantation et d’intégration architecturale, mais on souhaite donner de l’intérêt aux propriétaires pour faire des travaux de restauration. Les travaux peuvent coûter très cher quand il faut respecter la typologie du bâtiment ou l’usage de certains matériaux. Avec ce programme, on veut leur donner un levier pour restaurer leur bâtiment», explique Robert Dussault, directeur de l’aménagement et du développement urbain en citant l’édifice Ameau en exemple de bâtiment admissible au programme.

Les détails et critères seront rendus publics sous peu sur le site Web de la Ville de Trois-Rivières.