Patrick Lalime, chez lui à Pointe-du-Lac

GOLF. Le comité du golf de la Maison des Jeunes de Pointe-du-Lac a annoncé la 13e édition de sa traditionnelle «Journée de golf» au profit de ladite Maison des Jeunes. L’ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey (LNH) et analyste sportif à TVA Sports, Patrick Lalime, a accepté la présidence d’honneur.

La «Journée de golf» se tiendra le 23 août au Club de golf le Métabéroutin. L’ancien cerbère des Cataractes de Shawinigan entend redonner aux jeunes.

«C’est un honneur pour moi d’avoir accepté ce rôle et je n’ai pas hésité lorsque monsieur (Michel) Veillette m’a approché. La Maison des Jeunes procure des expériences pour nos jeunes qui ont besoin de s’identifier à un groupe. Je me souviens de ma jeunesse où j’avais ce besoin et j’ai eu la chance de jouer au hockey. Plusieurs jeunes viennent chercher ça ici, dans ce milieu rassembleur et de partage», a-t-il lancé d’entrée de jeu.

«Pointe-du-Lac, c’est ma ville d’adoption. On m’a demandé de bouger, mais j’ai dit non. On ne déménagera pas d’ici! Comme les jeunes se sentent chez eux à la Maison des Jeunes et ils se sentent à leur place. C’est bien encadré et ils développent des relations qui auront un impact pour le restant de leur vie. C’est rendu possible grâce au bénévolat des gens qui se donnent corps et âme.»

Robert Boisvert, également membre du conseil d’administration, est fier d’avoir pu attirer l’ancien gardien dans cette aventure.

«Je ne vous mens pas quand je vous dis qu’on est rentré chez lui et qu’il a accepté en deux minutes. J’avais préparé des arguments, mais je n’en ai pas eu besoin. Il nous a demandé la date, il a regardé sa conjointe et c’était réglé», confie-t-il.

Pour vous inscrire ou pour toutes autres informations, il suffit de communiquer avec Michel Veillette au 819-377-4312 ou avec Gérald St-Amour au 819-377-3208.

Le coût d’inscription comprend le droit de jeu, une voiturette et un repas chaud après la ronde de golf. «Tous les profits reviennent directement à la Maison des Jeunes et c’est ce qui nous permet d’avoir une éducatrice et directrice pour assurer un encadrement supervisé», a pour sa part expliqué André Fortier, président du comité de la Journée de golf.