Patrice Doucet élu athlète de l’année

Samedi dernier avait lieu le Gala Athlétas, à Longueuil, où Patrice Doucet se retrouvait en nomination pour une quatrième année consécutive dans la catégorie Athlète de l’année – Vétéran (35 ans et plus). Le membre du Club Milpat a été couronné pour une deuxième fois en trois ans.

Marcel Jobin était lui aussi en nomination dans cette catégorie. «Ce qui a joué en ma faveur, c’est la qualité de mes performances qui constituait le critère numéro un de la sélection. Des trois finalistes, j’étais le seul à avoir atteint le niveau de performance mondial de 900 points et plus sur la Table Age-Graded alors que trois de mes courses soit 400m, 800m et 1500m ont dépassé ce niveau», a confié Patrice Doucet.

«Ma meilleure performance a sans contredit été mon 800m réalisé en 2 minutes et 01.01 seconde, à Boston, en janvier dernier (928 point). Cette performance m’aurait permis de gagner les Championnats du monde intérieur, en Pologne, mais en tant que comptable, je ne pouvais pas y participer.»

Doucet a aussi amélioré trois records du Québec dans la catégorie 45-49 ans, soit 53.31 secondes au 400m, 2 minutes et 01.01 seconde au 800m et 4 minutes et 17.56 secondes au 1500m.

Il a également récolté une médaille d’argent et une de bronze aux Championnats Pan-Américain «Vétéran» qui ont eu lieu à Toronto. Il a été battu d’une seconde au 800m par le deuxième meilleur coureur au monde, soit l’américain Mark William.