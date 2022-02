Patinoires extérieures: Extension des heures d’ouverture

La Ville de Trois-Rivières souligne la semaine de relâche en prolongeant les heures d’ouverture des patinoires extérieures. Les glaces seront ouvertes de 13h à 21h, du samedi 26 février au dimanche 6 mars, inclusivement.

La population est invitée à consulter le v3r.net pour connaître l’état des glaces avant de se présenter sur place. Notez également que la dernière journée d’opération des patinoires extérieures sera le dimanche 6 mars.

Malgré les efforts déployés par le personnel de la Ville pour entretenir la

glace, la température plus clémente prévue pour les prochaines semaines complique l’entretien et compromet la mise en place des conditions sécuritaires pour les utilisateurs et les utilisatrices.

Patinage et hockey libre à BLEU BLANC BOUGE et à l’aréna Jérôme-Cotnoir

Plus résiliente au redoux, la patinoire réfrigérée BLEU BLANC BOUGE devrait demeurer ouverte quelques semaines encore et maintiendra ses heures d’ouverture régulières pendant et après la semaine de relâche.

Rappelons que l’aréna Jérôme-Cotnoir offre aussi des plages de patinage et de hockey libre. (JC)