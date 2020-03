Patinage de vitesse: Éric Bédard se joint au sport-études

Éric Bédard se joint au Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières (CPVTR) à titre d’entraîneur-chef du sport-études du CPVTR pour la saison 2020-2021.

C’est ce qu’a annoncé le CPVTR, plus tôt aujourd’hui, par le biais de sa page Facebook.

Éric Bédard a participé aux Jeux Olympiques de Nagano, de Salt Lake City et de Turin et y a remporté quatre médailles. Il a également été entraineur pour l’équipe nationale en Allemagne, en Italie, en France et sans oublier l’équipe masculine ici au Canada pour la saison 2018-2019.

L’athlète originaire de Sainte-Thècle a aussi géré le programme de haute performance sur courte piste à l’Anneau olympique de Calgary et est le fondateur la compagnie Nagano Skate et directeur de l’Académie Nagano Skate.

«C’est un privilège de le compter parmi nous! Sa passion, son énergie et son expertise seront contagieuses et bénéfiques pour le développement de nos jeunes athlètes en sport-études», commente le CPVTR sur sa page Facebook.