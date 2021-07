Pascal Rhéaume nommé entraîneur adjoint chez les Lions

Les Lions de Trois-Rivières ont puisé du côté de Saint-Grégoire pour dénicher le premier entraîneur adjoint de l’histoire de la formation. Il s’agit de l’ancien joueur de hockey professionnel, Pascal Rhéaume. Ce dernier viendra donc épauler l’entraîneur-chef Éric Bélanger.

Celui qui a pris sa retraite en 2010 a tout un bagage au niveau du hockey.

« Je suis très fier de rejoindre l’organisation des Lions. Dès que l’annonce d’une équipe a été faite, j’ai démontré beaucoup d’intérêt pour faire partie du coaching staff des Lions. Présentement, je suis content de me joindre à Marc-André (Bergeron) et Éric (Bélanger). Je suis un gars local et je suis fier d’être le candidat choisi », a confié le nouveau venu.

« J’ai rencontré une fille de Trois-Rivières il y a longtemps et on est établi à Saint-Grégoire depuis 26 ans. Je voulais coacher ici et c’est le club-école des Canadiens de Montréal en plus. Ce qui devient de plus en plus dur de coacher, c’est toujours d’être loin de la maison et de louer un appartement. Je viens de trouver une belle opportunité d’être entraîneur proche de chez moi, de rester avec la famille et de coacher chez nous. Une saison, c’est long, et c’est plus facile de cette façon. »

Les Lions de Trois-Rivières vont amorcer la saison à deux entraîneurs derrière le banc. L’ancien joueur des Draveurs de Trois-Rivières, de l’édition 1991-1992, a disputé plus de 300 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il avait ensuite débuté sa carrière d’entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Voltigeurs de Drummondville avant de passer deux saisons derrière le banc du Phoenix de Sherbrooke en tant qu’assistant-entraîneur. Il s’est ensuite joint aux Foreurs de Val-D’Or pendant deux ans. Entre temps, soit en 2015-2016, il a connu sa première expérience professionnelle en tant qu’adjoint chez le Wild de l’Iowa, formation de Ligue américaine de hockey (LAH).

« Pascal (Rhéaume) a eu une longue carrière de joueur, couronné d’une Coupe Calder (LAH) et d’une Coupe Stanley (LNH), alors espérons pouvoir lui offrir une Coupe Kelly (East coast hockey league). Résident de la Mauricie depuis longtemps, il a plus de dix ans d’expérience comme entraîneur, ayant même coaché au niveau professionnel », a pour sa part lancé le vice-président et directeur général des Lions, Marc-André Bergeron.

« Merci aux nombreux candidats qui ont démontré de l’intérêt pour faire partie de la grande aventure. Plus que Marc-André (Bergeron) et moi avions des discussions, plus ça devenait clair que c’était le candidat idéal pour m’épauler. Il va me calmer quand je vais en avoir besoin et avec son expérience de la Ligue américaine et de la Ligue de hockey junior, ça fait en sorte que je vais pouvoir avoir totalement confiance en lui. On a déjà une belle complicité », a témoigné l’entraîneur-chef des Lions, Éric Bélanger.

En neuf saisons dans la LNH, Rhéaume a porté l’uniforme de six formations, soit les Devils du New Jersey, les Blues de Saint-Louis, les Blackhawks de Chicago, les Thrashers d’Atlanta, les Rangers de New York et les Coyotes de l’Arizona. Il a remporté la Coupe Stanley avec les Devils lors de la saison 2002-2003.