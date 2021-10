Pascal Boislard récompensé pour le fruit de son labeur

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) a décerné le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 2021 – Volet Régional – à Pascal Boislard. Impliqué depuis plus d’une décennie au sein du baseball mineur régional, il ne compte pas les heures qu’il investit dans le développement de l’Académie les Aigles, un organisme à but non lucratif (OBNL) dédié à l’apprentissage du baseball depuis 2016.

Au cours de la dernière année, il a su réinventer l’offre de son organisation en développant les cours privés ou en dyade selon les directives de la Santé publique et en proposant des entraînements à distance via la plateforme Zoom. Voulant se rapprocher du milieu, il a proposé à son conseil d’administration l’achat d’une remorque dédiée à la découverte du baseball permettant ainsi à son organisation de se rendre sur les terrains pour faire découvrir le baseball et l’importance de bouger et d’être actif aux jeunes. Il utilise également des moyens technologiques pour les mettre au profit du développement des aptitudes des jeunes athlètes et développe de nouveaux services qui répondent aux besoins des utilisateurs.

En plus de son implication en baseball, Pascal Boislard s’investit dans sa communauté en étant un des ambassadeurs de la campagne de Moisson Mauricie « Trois-Rivières, unie durant la pandémie ». Ses différentes actions font de lui un citoyen engagé, novateur et pro-actif.

Afin de souligner son engagement bénévole, une toile de l’artiste Patricia Kramer lui a été remise devant ses pairs lors de l’Événement de fin de saison de Baseball Mauricie.

Valérie Dallaire également récompensée

Pour son engagement au sein de la communauté sportive trifluvienne, l’URLSM a aussi décerné le Prix du bénévolat 2021 – Volet Relève Jean-Marc Paradis – à Valérie Dallaire.

Issue d’une famille engagée, Mme Dallaire s’implique dès son jeune âge au sein du hockey mineur et de la balle-donnée. Rapidement, elle prendra la responsabilité de marqueuse, l’officiel caché, essentiel à la tenue des matchs. Dévouée, professionnelle et leader, elle sera recrutée au sein du conseil d’administration de l’association de hockey mineur de Trois-Rivières à titre de responsable des marqueurs. Elle s’investit également au sein du club de patinage artistique de Trois-Rivières. Exemple de passion et de don de soi, elle permet aux jeunes et moins jeunes de vivre l’expérience d’une activité encadrée.

Pour son engagement dans la communauté sportive trifluvienne, l’URLSM a remis à Valérie Dallaire une bannière, création de l’artiste Nicole Schloffer, et une autre sur laquelle on retrouve une citation de M. Dollard Morin : « Si le loisir est une façon de vivre, le bénévolat est une raison de vivre. »