Pascal Boislard récompensé pour le fruit de son labeur

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) a décerné le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 2021 – Volet Régional – à Pascal Boislard. Dans les semaines suivantes, c’est Baseball Mauricie qui a, quant à lui, décidé de l’honorer d’un Coup de chapeau pour la saison 2021.

Impliqué depuis plus d’une décennie au sein du baseball mineur régional, il ne compte pas les heures qu’il investit dans le développement de l’Académie les Aigles, un organisme à but non lucratif dédié à l’apprentissage du baseball depuis 2016.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à ça et j’étais très surpris, mais très fier aussi. C’est toujours très apprécié de voir que l’on reconnaît notre travail, même si ce n’est pas notre objectif premier de remporter des prix. Moi ce que j’aime, c’est de voir les jeunes joueurs de baseball arriver avec le sourire aux lèvres pour jouer au baseball », confie-t-il.

« Le bénévolat de baseball a toujours été une passion pour moi. C’est ce qui me motive en me levant le matin à me dire que je ne m’en vais pas travailler, mais bien m’amuser. »

En plus de son implication en baseball, le Trifluvien s’investit dans sa communauté en étant un des ambassadeurs de la campagne de Moisson Mauricie Trois-Rivières, unie durant la pandémie. Ses différentes actions font de lui un citoyen engagé et proactif.

« J’ai lancé mon entreprise LANEC Technologies il y a 23 ans et sans dire que j’ai fait le tour en entrepreneuriat, je suis quelqu’un qui a besoin de cette mission communautaire ou de cette mission de redonner aux jeunes. J’ai toujours été impliqué dans le baseball comme bénévole et j’aime ça redonner à ma communauté », ajoute-t-il.

« Je suis à bénévole à l’Académie de baseball les Aigles et c’est parfait. Or, je voudrais que nos coachs plus jeunes aient un salaire et puissent en vivre, comme c’est le cas actuellement pour deux de nos entraîneurs à temps plein. J’ai plusieurs coachs qui gravitent dans l’Académie aussi alors ce serait mon souhait. »

Au cours de la dernière année, il a su réinventer l’offre de son organisation en développant les cours privés ou en dyade selon les directives de la Santé publique et en proposant des entraînements à distance via la plateforme Zoom.

Voulant se rapprocher du milieu, il a proposé à son conseil d’administration l’achat d’une remorque dédiée à la découverte du baseball permettant ainsi à son organisation de se rendre sur les terrains pour faire découvrir le baseball et l’importance de bouger et d’être actif aux jeunes. Il utilise également des moyens technologiques pour les mettre au profit du développement des aptitudes des jeunes athlètes et développe de nouveaux services qui répondent aux besoins des utilisateurs.