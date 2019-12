Pas si bête, un café dédié au bien-être canin

Julie Bécotte et Coralie Beaudoin se sont rendues à l’évidence: il existe trop peu de possibilités lorsque vient le temps de sortir avec son chien. Pour cette raison, ainsi que pour leur amour du genre canin, elles ont créé un endroit tout spécialement pensé pour les propriétaires de bêtes poilues.

Bien plus qu’un café canin et félin, Pas si bête est un regroupement de services complet pour le maitre et son chien qui ouvrira ses portes d’ici Noël. Café canin (zone en laisse), café félin avec chats résidents, parc à chiens, séminaires, cours de dressage, toilettage sans stress et boutique: Julie Bécotte mijote son projet depuis maintenant 5 ans!

«J’ai fait mon cours en lancement d’entreprise et mon cours en comportement animal. Je suis en formation continue depuis 5 ans, et j’ai travaillé dans ce domaine tout ce temps», explique Julie Bécotte, copropriétaire.

«On a tout pensé pour l’animal!», lance Coralie Beaudoin.

«On a quand même des services pour les humains!», renchérit Julie Bécotte en riant.

En effet, elles serviront du café torréfié par Le Temps d’un pinte, des grignotines apprêtées par Végé prêt à manger, comme des sandwichs ou des boules d’énergie, ainsi que des matés, infusion de plus en plus en vogue selon Coralie Beaudoin. Elles font également affaire avec des entreprises de Montréal pour offrir des produits moins fréquents à Trois-Rivières, comme des lattés au curcuma, à la betterave ou au matcha.

«J’ai tellement hâte de présenter le chocolat chaud, il va être écœurant!», s’enthousiasme Julie Bécotte. «Ça va être quelque chose! C’est du hot fudge, très goûteux et crémeux! On est allée chercher des arômes moins artificiels, on est vraiment loin du chocolat chaud en sac à l’épicerie», ajoute sa collègue.

Bien entendu, le café servira également des gâteries pour les visiteurs à quatre pattes, en sac ou en vrac, des os à gruger, des bois de java, etc.

Tisser des liens avec son chien, c’est pas bête!

Chez Pas si bête, Coralie Beaudoin et Julie Bécotte ont voulu proposer une vaste gamme de services en accord avec leurs valeurs: dans le respect de l’animal ainsi que de la planète en orientant leurs choix vers des produits locaux et écoresponsables.

Par exemple, leur service de toilettage comportemental est certifié TCAP, c’est-à-dire du toilettage avec renforcement positif. Deux grandes différences d’avec le service traditionnel est que le chien n’est pas attaché et que le maître peut assister au toilettage en tout temps. Il s’agit d’un service quasi exclusif en Mauricie.

«Même dans le bain, le chien a toujours la possibilité de sortir, parce qu’on écoute le chien et ses limites. Par exemple, ça peut prendre quatre ou cinq séances avant d’aller dans le bain avec un chien, explique Coralie. Sauf qu’à chaque fois qu’ils viennent se faire toiletter, ils sont contents de venir me voir: je leur donne des gâteries et on développe une belle complicité. Ça évite également beaucoup d’incidents comme les morsures, puisque le chien a toujours la possibilité de fuir, ce qu’il fera avant de mordre.»

«C’est valorisant aussi de voir l’évolution des chiens», ajoute-t-elle.

Côté boutique, les deux entrepreneures tiendront sur leurs tablettes uniquement deux marquent de nourriture en plus de quelques jouets qui auront été testés avec leurs propres chiens. «À nous deux, on a quatre chiens, du gros mastiff de plus de 100 lb au petit Shetland de moins de 50 lb», mentionne Coralie. Les propriétaires auront également en boutique des foulards confectionnés à partir de retailles de tissus d’une confectionneuse de Trois-Rivières, évitant ainsi de voir ces bouts de tissu finir leur vie à la poubelle.

On pourra également s’y procurer du Ruffwear, sorte de harnais conçu pour les chiens de travail qui n’est pas offert encore en Mauricie. «On est allés voir ce qui se faisait ailleurs pour pouvoir se démarquer dans notre offre de produits, afin d’être les plus exclusifs possibles», souligne Coralie Beaudoin.

Pratique l’hiver ou les jours de pluie, un vaste espace est également disponible entre leurs murs pour faire courir et jouer les chiens. L’accès est disponible avec une carte de membre acquise après une évaluation du chien afin de s’assurer qu’il puisse s’entendre avec d’autres de ses confrères. Un second parc comportera des accessoires de jeux, comme un tunnel, une piscine à balles et des installations d’agilité. L’endroit pourra de plus être utilisé pour des cours de dressage, comme de détection d’odeurs ou de sports ratiers, une belle occasion de tisser des liens avec son animal de compagnie.