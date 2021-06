Pas de webdiffusion de la préparation du budget

Les élus de la Ville de Trois-Rivières discutaient depuis plusieurs semaines d’un projet de webdiffusion des réunions préparatoires du budget municipal. Présenté en résolution mardi soir, le projet a été rejeté au terme d’un vote.

C’est la conseillère du district de Rigaud, Ginette Bellemare, qui a demandé le vote. «On agit trop vite dans ce dossier. On sait ce qui arrive quand on fait ça : ça ne passe pas, les citoyens ne sont pas contents et c’est difficile de revenir. On est à quelques mois d’une élection municipale. Je crains que la discussion aille de tout bord tout côté», indique-t-elle.

Les conseillers Sabrina Roy, Luc Tremblay, Maryse Bellemare, Daniel Cournoyer, Valérie Renaud-Martin et Michel Cormier se sont également opposés à la résolution.

«Trop vite, trop tard, trop compliqué. C’est une autre résolution qu’on veut nous mettre en travers de la gorge», lance Daniel Cournoyer, conseiller du district de Sainte-Marthe.

«On est à la fin d’un mandat de quatre ans. J’aime le modèle actuel. Ce qui est bien pour la démocratie, aussi, c’est qu’on puisse s’exprimer librement et qu’on n’ait pas de crainte à le faire. Je vois qu’il y a une partie du conseil qui n’est pas à l’aise avec ça. C’est un processus que je considère rigide, surtout qu’on est à minuit moins une des discussions budgétaires», poursuit Valérie Renaud-Martin, conseillère du district des Carrefours.

«Plus je vous entends tous, plus je me dis qu’on n’est pas prêt pour le mois prochain, précise pour sa part Maryse Bellemare, conseillère du district de Chavigny. J’ai encore de la réticence à dire que je veux que ça se fasse aujourd’hui. Il y a une préparation à faire et, en ce moment, je trouve que c’est trop rapide.»

Claude Ferron, Mariannick Mercure, Dany Carpentier, Denis Roy, Pierre Montreuil, Pierre-Luc Fortin et François Bélisle voient en ce projet une belle possibilité d’éducation citoyenne sur la préparation du budget, ainsi que l’amélioration de la transparence des processus.

«Avec cette résolution, on vient baliser ce qui peut être dit publiquement ou non et on aurait identifié des thématiques et des balises claires au moment du débat pour éviter les débordements et éviter que des éléments plus sensibles soient diffusés», expliquait le conseiller du district des Rivières et pilote du dossier, Claude Ferron, en marge de la séance du conseil municipal.

«Je pense que les gens peuvent faire la part des choses. Je pense que c’est une priorité en 2021 d’aller de l’avant qu’on peut se donner les moyens d’y parvenir. Il faut faire avancer des choses et on deviendra prêt», commente Dany Carpentier, conseiller du district de La-Vérendrye.

«Créer un budget, ça mérite d’en faire connaître le mécanisme», poursuit Pierre Montreuil, conseiller du district du Carmel.

Devant la division du conseil municipal à sept contre sept, le maire Jean Lamarche a ajouté sa voix contre le projet de webdiffusion de la préparation du budget 2022.

«Je ne me vois pas aller de l’avant si le conseil est divisé de la sorte. Je pense qu’on ne peut pas le faire avec une moitié de conseil. On a travaillé sur ce point qui concerne la transparence et le respect. Il y a une volonté de transparence de la part du conseil. On a travaillé tous ensemble sur cette démarche. J’avais reçu quelques réserves de la part de conseillers. Je suis ouvert à une forme de transparence et je vais poursuivre la démarche, mais je vais voter contre ce soir», a expliqué le maire Jean Lamarche durant la séance publique, mardi soir.

Le projet de résolution prévoyait que la Ville diffuse sur son site Web la rencontre de préparation budgétaire du début juillet portant sur le dépôt des grandes orientations en vue de l’adoption du budget 2022 et du programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 par les élus.

Il était prévu que chaque conseiller dispose d’une période de 10 minutes pour présenter ses orientations. Ensuite, une période de discussion de 90 minutes entre les élus aurait suivi.

Certaines contraintes administratives, juridiques et de temps avaient été considérées dans l’élaboration du projet de résolution.