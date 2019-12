Pas de panique chez le Climatisation Cloutier

Le bilan de mi-saison est peu reluisant chez les Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine, formation de Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ). Les hommes d’Éric Haley occupent le 8e rang de neuf formations, avec une récolte de 5 victoires en 13 affrontements.

La formation madelinoise est également au 7e rang pour les buts accordés par match.

«Comme première moitié de saison, ce n’est pas ce que nous avions envisagé. On a eu des blessures et des absences pour des raisons qu’on n’avait eu pas eu dans le passé. On a vu un manque de constance dans nos matchs. On a de la misère à jouer pendant 60 minutes», explique Fabien Dubé, directeur général du Climatisation Cloutier.

«Depuis trois semaines, on a commencé à se replacer au niveau de la constance alors si on continue dans ce sens-là, on va être en mesure de remporter plus de matchs dans la deuxième moitié saison.»

Chose certaine, il ne devrait pas y avoir de changements majeurs au sein de l’équipe. Dubé a transigé en cédant Pier-Olivier Grandmaison (LHJRAAA) au Métal Pless de Plessisville. En retour, Plessisville a envoyé le défenseur Michaël Briand, le gardien de but Pierre Voyer et des considérations futures. La formation madeleinoise devra se relever rapidement si elle entend connaître un long printemps.

«On ne panique pas! On a un groupe qu’on connaît bien et on sait ce que les gars peuvent nous donner. On a des joueurs qui nous en donnent moins que l’année dernière et ça fait mal au niveau des résultats. Par contre, on a greffé des joueurs qui nous en donnent plus», ajoute le directeur général.

«La date limite des transactions approche et on a ciblé quelques besoins. Par contre, on ne fera pas de changement majeur. On veut bâtir avec ce qu’on a sous la main. On va s’armer de patience au lieu de peser sur le bouton panique. On va essayer d’aller chercher plus de confiance.»

Le Climatisation Cloutier n’a remporté que deux de ses sept derniers duels.

«Dans les trois derniers matchs, on a vu le niveau d’implication des joueurs augmenter et on s’est amélioré au niveau des lacunes que nous avions depuis le début de la saison. Malheureusement, on aurait aimé un meilleur sort que deux points sur une possibilité de six, mais on va espérer que ces victoires morales là se transforment en victoire au classement», ajoute-t-il.

Marc-Antoine Arseneau, qui évoluait avec Saint-Georges au niveau de la Ligue de hockey nord-américaine de hockey (LNAH), a rejoint l’équipe madelinoise. «C’est un gros power-forward qu’on ajoute alors on est bien content. On ne peut pas passer sous le silence non plus les arrivées de Maxime Sanon et de David Bossé qui fait en sorte qu’on est beaucoup plus respecté depuis quelques matchs», conclut M. Dubé.

Le prochain affrontement aura lieu ce vendredi 20 décembre alors que les Sportifs de Joliette (6v-6-d) seront en ville. Samedi, le Climatisation Cloutier rendra visite aux Bisons de Granby (8v-4d).