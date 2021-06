Pas de navette fluviale entre Trois-Rivières et Bécancour pour 2021

C’est confirmé, il n’y aura pas de navette fluviale cet été entre Trois-Rivières et Bécancour. Malgré l’assouplissement des mesures sanitaires avec l’arrivée en zone verte, celui-ci ne sera pas suffisant pour permettre au trolley de Bécancour d’assurer la correspondance des voyageurs en provenance de Trois-Rivières, du quai de Saint-Angèle jusqu’aux différents attraits touristiques de la ville de Bécancour.

«On s’attendait peut-être à avoir des relâchements plus importants avec l’arrivée en zone verte, mais ça ne change pas suffisamment. Cela fait en sorte que la capacité de notre trolley est trop limitée, soit à un nombre de 8 à 10 personnes, ce qui fait perdre beaucoup d’intérêt à la navette», explique Jean-Guy Dubois, maire de la Ville de Bécancour.

«On doit donc abandonner le projet de navette fluviale cette année, pour des raisons techniques.»

«On aurait toujours pu utiliser la navette avec un nombre limité de personnes à l’intérieur, mais même si on pouvait remplir le bateau, qu’est-ce qu’on fait rendu à Sainte-Angèle sans le trolley? Trois-Rivières a son centre-ville, mais nous on est plus limités à proximité du débarcadère. Ça rend les opérations plus difficiles», conclut le maire Dubois.