Pas de navette fluviale entre Bécancour et Trois-Rivières

Devant se conformer aux recommandations gouvernementales limitant les rassemblements et le devoir de respecter la distanciation de deux mètres entre les individus, les Villes de Trois-Rivières et Bécancour doivent reporter le projet de navette interrives à 2021.

L’incertitude liée à la possible réouverture de plusieurs entreprises et organismes au public entre aussi en considération dans cette décision. Puisque l’objectif de l’instauration de cette navette est principalement de faire découvrir, de part et d’autre des deux rives, les nombreux attraits touristiques, restaurants et commerçants, cette décision était inévitable en raison du contexte actuel (Covid-19).

Ce service, devenu un incontournable des saisons estivales des deux villes, devait débuter vers la fin juin et se terminer au début septembre. Toujours à la hausse en termes d’achalandage année après année, la navette fluviale est bien ancrée dans les offres touristiques de Trois-Rivières et Bécancour.

Rappelons que la saison 2019 s’était clôturée avec un achalandage record de près de 2 738 usagers répartis sur dix semaines d’opération, soit 13,25 % de plus que la saison précédente.

La navette fluviale sera de retour en 2021 et permettra à nouveau de réunir par voie fluviale la Zone économique naturelle (ZEN) entre Trois-Rivières et Bécancour.