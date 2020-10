Pas de ligne de signalement d’actes répréhensibles à court terme

Dans son rapport 2019, le vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières, Jacques Bergeron, déplore que l’administration municipale ne soit pas allée de l’avant avec sa recommandation de créer une ligne de signalement d’actes répréhensibles et de désigner le Bureau du vérificateur général à titre de mandataire pour administrer cette ligne.

«Une ligne de signalement permettrait d’offrir des outils simples et accessibles aux lanceurs d’alerte afin qu’ils puissent communiquer, sous le couvert de l’anonymat, un acte répréhensible, commis ou sur le point de l’être, en lien avec les affaires de la Ville», écrit le vérificateur général en introduction de son rapport.

Cette initiative impliquait cependant diverses ressources financières et humaines. Le Bureau du vérificateur général estime qu’un budget de 40 000$ serait nécessaire pour implanter la ligne et assurer sa première année de fonctionnement. Le rôle de l’organisation serait de recevoir les signalements, de les analyser et de les traiter de manière confidentielle.

«La ligne de signalement était une initiative que [le vérificateur général] jugeait profitable. Il y avait toutefois un coût rattaché à ça. On a fait l’analyse du coût et cadré le tout dans les dépenses. On a été conseillé et le conseil municipal a fait la réflexion qu’il y a déjà des ressources qui peuvent s’apparenter à cette ligne et, qu’ainsi, on pouvait se permettre de ne pas mettre de l’avant cette recommandation», explique le maire Jean Lamarche.

Plusieurs villes au Québec ont opté pour l’implantation d’une ligne de signalement semblable et gérée par le Bureau du vérificateur général ou l’équivalent. C’est notamment le cas des villes de Québec, Lévis, Montréal, Longueuil, Laval, Saint-Jérôme et Terrebonne, détaille M. Bergeron.

L’idée d’une ligne de signalement indépendante sera réévaluée lors de l’étude budgétaire 2021, précise la directrice générale de la Ville.