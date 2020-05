Pas de jeux d’eau pour cette canicule à Trois-Rivières

La Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a autorisé, hier en fin de journée, l’ouverture exceptionnelle des jeux d’eau pour offrir un lieu de fraîcheur aux citoyens, uniquement le temps de la canicule en cours. Cependant, cela ne pourra être possible à Trois-Rivières en raison des délais trop courts.

«On a été pris par surprise, admet Guillaume Cholette-Janson, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières. Lorsqu’il en était question en début de semaine, c’était un non catégorique. En début de saison, ça demande environ trois jours ouvrables pour ouvrir les jeux d’eau, car ça demande une purge et un bon nettoyage. On ne sera donc pas en mesure de les ouvrir d’ici la fin de la canicule, demain.»

Toutefois, comme la Ville a maintenant en main les conditions demandées par la santé publique, elle sera prête pour la prochaine canicule. Les exploitants des jeux d’eau doivent notamment nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées par les usagers, comme les boutons poussoirs des jeux d’eau.

La Ville ouvre cependant les salles Louis-Philippe-Poisson et Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture de 12 à 20h pour les personnes qui souhaiteraient se rafraîchir à l’air climatisé.

Par ailleurs, la Direction de santé publique ne recommande pas la fréquentation des lieux de baignade telles que les piscines municipales ou les plages, puisqu’il est très difficile de respecter en tout temps les consignes de distanciation physique dans ces milieux.

De plus, la baignade en cours d’eau et en lac peut comporter, en certains endroits, des risques pour la santé en raison de sources de contamination microbiologique.

Toute personne décidant tout de même de fréquenter l’un de ces lieux de baignade a le devoir de respecter les consignes des autorités municipales pour les sites de baignade et les recommandations gouvernementales en regard de la distanciation physique.