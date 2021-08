Pas de candidat à la mairie pour l’Action civique de Trois-Rivières

On aura pu croire que le chef nouvellement élu de l’Action civique de Trois-Rivières aurait brigué la mairie en prévision des élections municipales du 7 novembre, mais Jean-Claude Ayotte se porte plutôt candidat au poste de conseiller municipal du district des Carrefours.

« Je souhaitais obtenir la confiance de nos membres avant de faire l’annonce de ma candidature dans mon district. J’ai expliqué ma démarche et j’ai reçu un fort appui de leur part, précise M. Ayotte. On est une jeune formation politique et on ne veut pas brûler les étapes. Notre plan est sur plusieurs années, pas que pour une campagne électorale. On croit que c’est plus sage de revenir à des objectifs plus modestes. »

« Nous souhaitons poursuivre le dialogue avec la population de Trois-Rivières et expliquer davantage le bien-fondé de l’arrivée d’une formation politique dans le paysage trifluvien. Plutôt que de concentrer nos efforts dans une course à la mairie, nous croyons qu’il est plus judicieux pour notre jeune formation politique de mettre les efforts dans les districts de la ville. On va faire nos classes. On ne sera pas là avec une attitude d’opposition. On veut être bon joueur et faire avancer nos idées et les amener à la table du conseil », ajoute le chef de l’Action civique.

Jean-Claude Ayotte maintient son objectif de présenter un candidat dans chacun des 14 districts de la ville. Plusieurs annonces devraient d’ailleurs se faire après le congé de la Fête du Travail. M. Ayotte admet toutefois que quelques candidatures ne sont pas encore confirmées dans des districts.

« Nous sommes prêts à accueillir de nouvelles recrues dans cette implication citoyenne. Nous devons encore faire du recrutement et du démarchage », précise le chef du parti politique municipal qui regroupe 80 membres.

L’Action civique de Trois-Rivières a également adopté un nouveau logo ainsi que deux propositions: le gel d’embauche des employés cadres et des contremaîtres à la Ville de Trois-Rivières, ainsi que limiter toute hausse de taxes municipales au taux d’inflation, moins 1%.

Le parti s’engage également à travailler à la réalisation d’un complexe aquatique intérieur sur le site qu’occupait l’aréna Jean-Guy Talbot, au gel des tarifs des camps de jour municipaux, à la mise en place de conseils de district et pour l’accès gratuit de la population trifluvienne à l’île Saint-Quentin.

Par ailleurs, l’Action civique de Trois-Rivières demande aux candidats aux élections fédérales de s’engager à travailler activement à ce que le Port de Trois-Rivières rétrocède le hangar #1 à la Ville de Trois-Rivières afin d’aménager une passerelle entre le parc portuaire et l’Amphithéâtre Cogeco et de faire du hangar un espace récréotouristique.