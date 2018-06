Party Zumba: la passion contagieuse de Ricardo Marmitte

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie - archives

DANSE. Depuis maintenant cinq ans, Ricardo Marmitte partage son énergie contagieuse lors du Party Zumba Fitness du Festival international de Danse Encore. Il sera de retour avec des invités sur la scène extérieure du festival pour faire bouger les jeunes et les moins jeunes le 8 juin dès 20h.

Ricardo Marmitte danse depuis l’âge de huit ans et s’est produit dans plusieurs pays pendant 14 ans. Lorsqu’il a découvert le Zumba, ça n’a pas été le coup de foudre.

«La première fois que j’ai essayé, je n’ai pas aimé ça du tout, raconte-t-il. Je faisais de la danse professionnelle. La deuxième fois, c’est là que tout a changé et que j’ai vraiment aimé le Zumba. Ça fait 11 ans que j’ai commencé et aujourd’hui, j’ai mon école à Toronto. Le Zumba, c’est une grande famille.»

Sur scène, il sera accompagné de Jaime Farfan, Alberto Valdes, Joge Luis Miguel Diaz, Geovany Roque et Jonathan Benoît.Cette année, il amènera de nouveaux styles pour faire voyager les festivaliers dans tous les pays. Il faut dire que le Zumba attire les foules bien au-delà des frontières de l’Amérique: le Zumba est présent dans 180 pays.

«Tout a commencé en Colombie. Aujourd’hui, il y a du Zumba aussi loin qu’en Chine. Ça me donne la chance de changer de pays chaque semaine pour des ateliers», souligne Ricardo Marmitte.

D’ailleurs, son Atelier Africain «Enter the Jungle» se classe parmi les plus populaires lors des Conventions et Conférences d’Instructeurs Zumba. Il forme également des nouveaux instructeurs de Zumba à travers le Canada depuis 2011.

Au fil des années, il s’est attaché au Festival international de Danse Encore. «Je viens depuis cinq ans pour le Party Zumba parce que c’est un festival génial. Le Canada est mon pays et je le supporte. Également, j’aime la façon dont Claire Mayer organise le festival. C’est vraiment sympa», commente-t-il.

C’est également Ricardo Marmitte qui assurera l’animation du Party Tous Styles, le 9 juin à 22h au foyer de la salle J.-Antonio-Thompson.

Le Festival international de Danse Encore se déroulera du 7 au 10 juin au centre-ville de Trois-Rivières.