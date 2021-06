Parti conservateur: Yves Lévesque candidat, prise 2

Bien que les élections fédérales n’aient pas été officiellement déclenchées, les partis commencent à dévoiler leurs candidats potentiels et ce matin, le Parti conservateur a présenté Yves Lévesque, ancien maire de Trois-Rivières, à titre de candidat.

Monsieur Lévesque était dans la course, en octobre 2019, lorsque Louise Charbonneau, candidate du Parti québécois, l’a emporté. Au terme de la soirée, la candidate victorieuse avait obtenu 17 178 votes (28,5%), soit 1502 de plus que Valérie Renaud Martin (Libéral), qui suivait avec 15 676 (26%). Yves Lévesque (Conservateur) avait pris le troisième échelon avec 15 192 votes (25,2%), tandis que le député sortant, Robert Aubin (NPD), avait récolté 9984 votes (16,6%).

« C’est symbolique pour moi de faire mon annonce à l’Amphithéâtre parce que c’était mon projet auquel je croyais, auquel j’étais convaincu et déterminé. Aujourd’hui, il fait rayonner la région à travers tout le Québec et c’est ce que je veux faire encore, cette fois sur la scène fédérale », a-t-il confié.

« Les gens qui me connaissent savent que lorsque j’ai des projets, je les réalise. Je suis quelqu’un de terrain et je suis content de me joindre, cette fois, à notre nouveau chef Erin O’Toole. Il n’y a rien de plus paternaliste que le gouvernement libéral et notre chef, lui, a une vision globale du Canada, mais également de ses provinces, le Québec ayant ses particularités. J’ai eu la chance de le rencontrer deux fois et je peux vous dire que les gens sont attirés vers lui et c’est un gars d’équipe. »

Évidemment, monsieur Lévesque a été questionné sur sa précédente tentative de devenir député de Trois-Rivières.

« Il faut se souvenir que nous n’avons pas perdu par grands points à Trois-Rivières et qu’on était même en avance de sept ou huit points avant le débat. C’est vraiment au lendemain du débat qu’on avait senti le terrain glissé sous nos pieds », concède-t-il.

« On avait perdu aux mains de Louise Charbonneau. Maintenant, on ne l’a pas vu depuis? L’avez-vous vu? On a bien scoré à Trois-Rivières et mon retour démontre que je ne suis pas un opportuniste, mais bien que je le fait pour la bonne raison. »

La possible candidature de Martin Francoeur, du journal Le Nouvelliste, est également venue sur le sujet. « Si vous regardez ses éditoriaux, il a souvent parlé contre le Parti libéral et aujourd’hui, il se présente dans le parti qu’il a critiqué à plusieurs égards? »

« Je vais me concentrer sur ma campagne si les élections sont déclenchées et je serai là pour le Parti conservateur, un parti pragmatique au niveau des finances publiques et à l’écoute des gens », conclut-il.