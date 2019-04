Partenariat entre la Maison Grandi-Ose et Kruger

TROIS-RIVIÈRES. La Maison Grandi-Ose s’associe à l’usine Kruger de Trois-Rivières dans le cadre de son traditionnel Souper aux homards. Cette activité de financement se tiendra à la Bâtisse industrielle le 18 mai. L’objectif est d’amasser 45 000 $ qui serviront à offrir des services à plus de 150 familles en Mauricie.

Rappelons que la mission de la Maison est de favoriser le développement du processus d’autonomie des enfants et adultes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou avec le trouble du spectre de l’autisme.

«J’ai visité la Maison et j’ai été touché par tout ce qui se fait là et par la quantité de gens qui font appel à leurs services, confie Sylvain Houle, directeur général de l’usine Kruger de Trois-Rivières. C’est ce qui m’a donné envie de m’impliquer pour la cause. J’espère inciter les gens à s’impliquer. J’espère que la force de notre équipe va aider la Maison Grandi-Ose à atteindre et même dépasser ses objectifs.»

L’usine Kruger a aussi versé une somme de 5 000 $ à l’organisme pour soutenir l’organisation du souper. Les billets sont en vente au coût de 120 $. Pour s’en procurer : 819 373-7440.