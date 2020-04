GM et Honda vont faire équipe pour deux modèles de véhicules électriques Honda qui vont prendre la route d’ici 2024. Les deux véhicules vont utiliser la toute plateforme mondiale Ultium de GM qui va servir de base aux deux véhicules. Honda va se charger de concevoir la coque et l’habitacle. Il y a quelques semaines, la grande patronne de GM, Mary Barra annonçait que GM dépensera 20 milliards de dollars d’ici 2025 pour le développement des VE.

Si Honda va se charger de la conception de ses futurs VÉ, c’est GM qui va les fabriqués dans des usines en Amérique du Nord, mais GM ne précise pas quelles usines, mais il y a fort à parier sur l’usine de Detroit-Hamtramck qui sera prête dans 18 mois à produire une nouvelle génération de véhicule électrique

GM et Honda entretiennent une relation continue dans le domaine du développement des véhicules électriques. Ils ont travaillé ensemble sur les piles à combustible et sur la Cruise Origin, une voiture électrique à conduite autonome révélée à San Francisco au début de l’année. Les véhicules Honda offriront la technologie avancée au chapitre de l’autonomie inspirée du système Super Cruise de GM, mais elle portera une marque spécifique à Honda, a déclaré une porte-parole. Dans le cadre de cet accord, Honda intégrera les services de sécurité OnStar de GM dans les véhicules, en les intégrant à HondaLink et d’autres projets de partenariats sont également au menu. La batterie Ultium à plaine charge permettra une autonomie de 645 km.

L’article Partenariat entre GM et Honda est apparu en premier sur Benoit Charette.