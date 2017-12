Partager le patrimoine d’hier et crÃ©er celui de demain

Crédit photo : Photo gracieuseté Mario Groleau

MUSIQUE. Juste à temps pour les Fêtes, Les Portageux lancent un deuxième album sur lequel ils se sont entourés d’invités locaux. Mijoté depuis trois ans, Dans ces pays-là réanime des chansons traditionnelles de la Mauricie, tout en proposant des créations originales, question d’alimenter aussi le patrimoine de demain.

Le groupe est formé de Julie Cossette, originaire de Saint-Narcisse, et de Stéphane Doyon, de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Pour ce deuxième album réalisé par David Robert, ils ont collaboré avec le «violoneux» et joueur de mandoline Nicolas Babineau.

Comme pour leur premier album Sur le coin d’un pont lancé en 2011, Les Portageux sont allés fouiller dans les archives de l’Université Laval pour dénicher des chansons traditionnelles de la région. À cela, on ajoute deux morceaux bretons, une chanson de La Bolduc, mais aussi plusieurs créations originales d’inspiration traditionnelles.

«Au fond, ce que nous voulons, c’est laisser une trace de notre patrimoine. Nous aimons ramener à la vie des chansons chantées il y a 150 ans, mais on veut aussi en créer de nouvelles», raconte Stéphane Doyon.

«Dans 150 ans, on va pouvoir écouter de la musique traditionnelle qui se faisait en 2017», ajoute-t-il.

Par exemple, les chansons Mon mari et Ça m’est égal sont plus actuelles.

Comme tout bon album trad, on y parle d’amour et de boisson… le tout avec une touche d’humour. «La musique traditionnelle, c’est une musique très conviviale. Ça met un sourire dans le visage des gens. Tout le monde se laisse prendre au jeu et on en surprend à taper du pied. C’est dans nos racines, dans notre ADN», croit le musicien.

«On s’est payé la traite!»

Les Portageux se sont bien entourés pour ce second album. «On s’est payé la traite!», lance-t-il.

On peut notamment y entendre des artistes de la région comme Sébastien Saliceti à la contrebasse, Yanic Boudreau au violon ou encore Marc Grenier au piano. On y retrouve aussi des apparitions de trois des membres du groupe Les Tireux d’Roches, soit Pascal «Per» Veillette, David Robert et Denis Massé.

L’album sera disponible sous peu en format numérique sur iTunes et sur BandCamp. Il est possible de joindre le groupe sur la page Facebook «Les Portageux».

Dans la dernière année, le groupe s’est notamment produit en France et au Moyen-Orient. Le samedi 16 décembre prochain, Les Portageux partageront le fruit de ce travail dans un spectacle de lancement au Rond Coin, à Saint-Élie-de-Caxton, juste à temps pour la période des Fêtes!