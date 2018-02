PRÉVENTION. La 28e Semaine nationale de prévention du suicide se déroule jusqu’au 10 février sous le thème «Parler du suicide sauve des vies».

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, le Centre de prévention du suicide Accalmie (CPSA) souhaite souligner l’importance de prendre soin des proches de personnes suicidaires et rappelle par le fait même que des services d’aide leur sont spécifiquement offerts.

Pour chaque personne ayant des idées suicidaires, un large entourage se retrouve bien souvent affecté par cette situation délicate et bouleversante. Le Centre de prévention du suicide Accalmie réitère donc l’importance de prendre soin des proches, tout en continuant parallèlement à s’occuper des personnes en détresse.

En ce sens, la ligne d’intervention téléphonique de l’organisme, le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) demeure disponible en tout temps pour toutes ces personnes qui doivent composer au quotidien avec un membre de la famille, un ami ou un collègue qui songe au suicide.

Au Centre de prévention du suicide Accalmie, ce sont 15% des appels reçus qui proviennent de proches.

«Il ne faut pas hésiter à nous appeler. Nous avons une équipe de 19 intervenants et spécialistes cliniques qui sont là pour vous, que ce soit pour évaluer la situation de la personne pour qui vous êtes inquiet, pour vous aider à accompagner cette personne, ou simplement pour vous écouter et vous soutenir dans ces moments de stress et d’inquiétude», souligne Luc Massicotte, directeur général du CPSA.

Le taux de suicide s’améliore

En Mauricie/Centre-du-Québec, le taux de suicide est passé de 18,6 suicides par 100 000 habitants en 2013 à 14,6 en 2015, signe que les efforts de prévention portent fruit et qu’ils doivent continuer à être déployés.

Il n’en demeure pas moins que la Mauricie – Centre-du- Québec se situe parmi les régions au Québec où le taux de suicide est significativement plus élevé.

Rappelons que le Centre de prévention du suicide Accalmie offre divers services, dont des groupes de soutien en compagnie d’un intervenant spécialisé. Ses services couvrent la ville de Trois-Rivières ainsi les MRC des Chenaux, Maskinongé, Bécancour et Nicolet-Yamaska.

Comment parler du suicide

Les personnes qui souhaitent ouvrir le dialogue sur le suicide peuvent consulter le www.commentparlerdusuicide.com.