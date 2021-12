Parents décapités en 2007: La maison sera au cœur d’une émission télévisée

Habiteriez-vous une maison où un drame s’est produit? Voilà le but de l’émission télévisée Résidences maudites, présentée sur les ondes de CASA. Elle met en vedette les courtiers Mélanie Bergeron et Yanic Parent qui eux, réalisent des visites exclusives et rencontrent les propriétaires de résidences rendues maudites par la tragédie. Et bien une résidence de la rue Milot, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, sera au cœur du prochain épisode.

En effet, une terrible histoire s’est produite en 2007 alors qu’Alain Piché avait assassiné ses parents à coups de hache, en plus de décapiter les corps qu’il avait placés dans un congélateur.

Piché était alors âgé de 36 ans et il pratiquait le métier de comptable. Il avait été reconnu non criminellement responsable de ses gestes pour cause de troubles mentaux.

La dame qui a acheté ladite résidence a été rencontrée et elle y vit paisiblement, fière d’avoir enfin pu acheter sa première demeure. L’émission sera diffusée ce lundi 6 décembre, à 21h, sur les ondes de CASA.