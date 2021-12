Parents à l’assaut des microbes pour prendre soin des enfants à la maison

Rhume, grippe, fièvre, toux, bronchiolite, gastroentérite, la saison des microbes est bien entamée chez les enfants. Les consultations pédiatriques dans les urgences pour des problèmes de santé mineurs sont en hausse de 45 % pour les trois derniers mois par rapport à 2019. Afin d’outiller des milliers de parents de la région dans les soins offerts à leurs enfants, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) lance sa campagne » Parents à l’assaut des microbes « .

Cette campagne a pour objectif de rendre disponible aux parents des conseils pratiques pour déboucher les nez, faire baisser la fièvre, gérer la gastroentérite tout en gardant l’enfant hydraté et faire face à une panoplie de virus saisonniers.

« Les outils indiquent également quand cela devient nécessaire de consulter et auprès de quel professionnel de la santé le faire », explique la Dre Catherine Tétreault, médecin de famille.

Plusieurs outils, comme des fiches-conseils et des vidéos, ont été développés pour les parents, par des médecins et des pédiatres. Ils sont disponibles au ciusssmcq.ca/conseils-sante/vous-etes-malade. On y traite nomment des sujets suivants : gastroentérite, fièvre, rhume, laryngite, bronchiolite, otite et sinusite.

« Plusieurs conseils utiles et faciles à appliquer s’y trouvent, souligne la Dre Tétreault. Cela permettra aux parents de soulager rapidement leur enfant en restant dans le confort de leur foyer. » (A.L.)