Parcours de peur: aux frontières de la folie

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Encore cette année, le Musée POP et Personare récidivent pour l’Halloween en offrant un nouveau parcours de peur intitulé Délirium dans la Vieille prison.

Pour l’occasion, le lieu historique prendra l’allure d’un asile psychiatrique d’un temps révolu où on employait des pratiques douteuses… Au total, 14 personnages «un peu décalés» croiseront le chemin des participants.

«Cette année, on voulait explorer la santé mentale. Il n’y a pas si longtemps, les personnes souffrant d’un trouble de santé mentale se retrouvait entre les murs d’un asile. L’an dernier, un personnage clé dans le trajet avec un problème de santé mentale. Ça nous a amenés à y penser. Tu ne peux pas être complètement sain d’esprit si tu es si paranoïaque que tu en viens à tuer tes voisins de cellule. On a décidé d’explorer ça. Et puis, la folie dans la Vieille prison, ça ajoute une couleur particulière», explique Jean-Philippe Marcotte, président de Personare.

Tout comme l’an passé, le trajet se fera dans la pénombre. La seule lumière proviendra de la lueur des lampadaires dans la rue et des lumières de sécurité. Le parcours ne visitera pas les mêmes pièces qu’en 2017. Cette fois-ci, les courageux participants seront notamment entraînés dans le fameux cachot de la prison.

Horaire

Octobre: 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 et 27 octobre

Novembre: 2, 3, 9 et 10 novembre

Quand: de 18h30 à 23h30. Les départs sont offerts aux 15 minutes.

Les réservations sont obligatoires via lepointdevente.

Rappelons que l’activité est réservée aux 16 ans et plus.

En 2017, le parcours de peur avait attiré environ 2600 personnes.