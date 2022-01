Parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc: Trois-Rivières donne son appui à la Coalition

La Ville de Trois-Rivières appuie la demande de la Coalition pour la protection et la préservation du parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc à l’effet que le Gouvernement du Québec décrète un moratoire sur les coupes forestières projetées sur les terres publiques de Saint-Mathieu-du-Parc et mette en place d’une

aire protégée de catégorie 4 sur ce territoire.

Le territoire visé par les coupes forestières représente 80 hectares. La Coalition demande une aire protégée de 127 kilomètres carrés au sud du parc national de la Mauricie, soit du lac à la Croix au lac Minogami.

« C’est un drapeau rouge qu’on lève ce matin, expliquait, lors d’un point de presse, Éric Proulx, citoyen engagé de Saint-Mathieu-du-Parc, ajoutant que la zone reluquée par Remabec est peuplée d’arbres de 70 à 80 ans. À ce stade, on est à peine à une dizaine d’années de devenir une forêt ancienne, un statut qui représente à peine 3% de nos forêts. »

Le maire Jean Lamarche a été sensibilisé à ce dossier durant les Fêtes.

« On m’a fait valoir les points de la Coalition et j’ai compris que c’est un dossier de caractère régional, affirme le maire. Quand on parle, par exemple, de la valorisation d’un parc récréoforestier comme celui-ci, on vient toucher au tourisme régional. Il y a aussi une perspective de développement fort intéressante avec le vélo de montagne et l’escalade. Ça vient s’accorder avec l’offre d’hébergement et de restauration qu’on retrouve à Saint-Mathieu et aux alentours. En ce moment, il y a un exode des grands centres vers des milieux comme la Mauricie. Cette forêt est plus payante debout que couchée. La maintenir debout est un plus pour la région. »

Le parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc accueille près de 40 000 visiteurs par année. Son essor est encore plus notable depuis le début de la pandémie.

Dans les dernières semaines, des conseillers municipaux de Trois-Rivières, dont Dany Carpentier, ont approché le maire pour évaluer la possibilité de soutenir la Coalition.

« En sachant que les coupes seraient retardées un peu, ça nous donne le temps de parler par résolution et d’appuyer l’initiative de la Coalition », précise le maire Lamarche.

À ce jour, l’opposition de la Coalition pour la protection et la préservation du parc récréoforestier a permis de récolter l’appui d’une quarantaine d’organismes de la région et des municipalités de Saint-Mathieu-du-Parc et de Shawinigan, à quoi s’ajoute la Ville de Trois-Rivières.

De plus, une pétition déposée sur le site de l’Assemblée nationale du Québec a permis de recueillir près de 2000 signatures à ce jour, en plus de centaines d’autres en version papier.

(En collaboration avec Bernard Lepage)