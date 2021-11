Paniers de Noël à Pointe-du-Lac : c’est le temps de s’inscrire

À l’arrivée du temps des Fêtes, le Club optimiste de Pointe-du-Lac se prépare à offrir des paniers de Noël aux personnes qui vivent des moments plus difficiles. De l’aide alimentaire, vestimentaire et des petites surprises de Noël seront offertes aux personnes qui en feront la demande.

Ainsi, le Club optimiste de Pointe-du-Lac cherche à rejoindre le plus de gens possible. « On est à la recherche des personnes en situation de vulnérabilité pour leur offrir un beau temps des Fêtes, un peu de réconfort en cette période de l’année », soutient Marie Elen Plante du Club optimiste.

« Je suis convaincue qu’il y a des gens qui se disent que ce n’est pas pour eux et qui laissent leur place, ajoute cette dernière. Mais au contraire, on veut rejoindre ces gens-là. Ça peut être autant des familles que des personnes âgées ou des personnes seules. Ça peut autant être une famille dont un des deux parents vient de perdre son emploi qu’une personne qui vit un deuil. »

À noter que les paniers seront livrés directement chez les gens, en toute confidentialité. Les inscriptions sont en cours. Toute personne qui désire ajouter son nom à la liste doit téléphoner au 819 698-0856 avant le 15 décembre.