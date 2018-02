Des paniers bios d’hiver à Trois-Rivières

Crédit photo : Audrey Leblanc

ALIMENTATION. Le Marché Notre-Dame, situé au centre-ville de Trois-Rivières, offre depuis peu des paniers bios d’hiver. Une nouveauté qui a vite trouvé preneurs.

«Dès l’ouverture du commerce, tout le monde nous demandait si on allait faire des paniers. Ce n’était pas notre intention au départ, mais on nous l’a demandé souvent, alors on a mijoté cette idée», raconte Geneviève Savard, copropriétaire du Marché Notre-Dame.

Elle et son conjoint Jean-François Cossette reçoivent des bacs de fruits et de légumes biologiques. Ceux-ci sont installés à l’avant du commerce, ce qui permet aux clients de voir et de choisir leurs produits. «On s’approvisionne en priorité chez les producteurs locaux, indique Geneviève. On a, entre autres, la ferme La Chouette Lapone à Saint-Séverin et Campanipol à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Ce qu’on ne peut pas avoir local, on le prend au Marché central.»

On retrouve notamment des brocolis, des bananes, des choux, des choux-raves, des rabioles, des courges, des tomates, de l’ail et de la laitue. «L’été, c’est facile de manger bio parce qu’il y a beaucoup de producteurs et l’abondance est là. Mais l’hiver, c’est plus difficile d’avoir des fruits et des légumes bios frais, constate Geneviève. On vient compenser un peu ce manque. Avec les paniers, il y a plus de choix et on s’assure de la fraîcheur des aliments. Ça bonifie aussi notre offre pour le Marché.»

Des paniers à l’été?

Déjà une quinzaine de personnes sont abonnées aux paniers du Marché Notre-Dame. «On a encore quelques places, mais on va se limiter à environ une vingtaine pour l’instant», mentionne Geneviève. Mais puisque la demande se fait sentir, il est probable que des paniers bios soient également offerts cet été.

Le Marché possède une petite ferme maraîchère à Saint-Maurice où quelque vingt légumes différents sont produits. «On ne fait pas de tout à notre ferme, mais on pourrait compléter les paniers avec les produits des fermes de la région», propose Geneviève.

À sa ferme, le Marché Notre-Dame produit, entre autres, des laitues, des carottes, des betteraves et des poivrons. Les légumes qui ne sont pas vendus en magasin sont transformés afin d’éviter les pertes.