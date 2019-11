Pagliaro au Cabaret de l’Amphithéâtre

Les spectacles de Michel Pagliaro et Vibration 90 s’ajoutent à la programmation du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco ce printemps.

Michel Pagliaro arrivera avec son spectacle acoustique, lors duquel il revisitera ses succès, le 23 avril.

Le 23 avril, le party multimédia Vibration 90, sous le thème de la décennie 90, proposera aux spectateurs, vêtus de leur look de cette époque, de danser sur les airs de Nirvana à Offsping, en passant par les Spice Girl aux Backstreets Boys, sans oublier les classiques comme Mr.Vain, The Rythm of the night, What is love et tous les autres.

Les billets pour ces deux spectacles seront en vente le 15 novembre dès 11h. Ils seront disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797 ou au 1 866 416-9797.