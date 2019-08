Pagani veut se lancer dans la fabrication de VUS

On aura tout vu. Horacio Pagani qui fabrique les hypercars parmi les plus exclusifs de la planète a laissé savoir qu’il envisage de construire un VUS. Il aurait confié la chose au magasine britannique Autocar. Plusieurs de ses clients (que Pagani connaît par leurs prénoms) ont manifesté de l’intérêt pour un tel véhicule. Cette affirmation paraît aussi crédible que si nous annoncions que les poules auront des dents en 2020.

La Huayra en fin de carrière

Avec son modèle actuel qui achève son cycle de production, il fallait penser à autre chose. Comme tout le monde s’y met, y compris Ferrari qui va elle aussi construire un utilitaire, pourquoi pas Pagani. Il ne faut pas oublier que des VUS de marques exotiques sont très populaires et très payants. Bien sûr, un VUS Pagani ne sera pas une aubaine. Horacio Pagani évalue que son VUS coûtera environ 3 millions d’Euros ou un maigre 4,5 millions de dollars canadiens. Il pourrait utiliser une plateforme Mercedes qui fournit déjà les moteurs V12. Pour ce qui est des voitures, Pagani fabrique en ce moment un certain nombre de version unique de Huayra et de Zonda pour des clients qui ne savent plus quoi faire de leur argent. Un remplacement pour la Huayra est prévu pour 2022 et contiendra fort probablement une part d’électrification.

