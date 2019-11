PAFIM : 320 000 $ pour le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, institution muséale agréée, recevra une aide financière de 320 817 $ par le gouvernement du Québec pour la période 2019-2022 dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM).

L’aide financière octroyée au Moulin seigneurial permettra d’appuyer l’organisme dans l’accomplissement de sa mission et la réalisation de son plan d’action, notamment par la mise en valeur de ses collections et thématiques, la diversification de son programme d’activités éducatives et culturelles et le développement de son offre aux visiteurs.

« Le Moulin seigneurial est un magnifique site historique construit en 1765, un beau petit bijou pour notre région. Par ses visites guidées et ses activités, le Moulin fait revivre notre histoire et notre culture tout en étant accessible à la communauté. Il est essentiel de soutenir cette richesse collective! », raconte Simon Allaire, député de Maskinongé.

« Les musées sont des gardiens de notre identité et de notre mémoire qui alimentent notre fierté collective. Par leur présence dans toutes les régions du Québec, les institutions muséales participent à la vie culturelle citoyenne en démocratisant les arts et la culture. L’aide annoncée permettra à l’institution muséale de poursuivre ses activités et d’offrir à la population des expériences culturelles de qualité », ajoute Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

Le PAFIM permet d’appuyer les organismes dans l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d’action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques, la diversification de leur programme d’activités éducatives et culturelles et le développement de leur offre aux visiteurs.

Les subventions octroyées pour le PAFIM s’élèvent à 61 M$. Il s’agit d’une aide financière annuelle de 20,3 M$ pour la période 2019-2022, qui comprend une bonification de 3 M$ par an prévue pour les 5 prochaines années.