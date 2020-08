Ouverture d’un nouveau Randolph Pub Ludique à Trois-Rivières

Randolph arrive à Trois-Rivières! L’entreprise québécoise partagera, dès le mois d’octobre, sa grande passion des jeux de société aux gens de la Mauricie. Ce bar à jeux de société, qui ouvrira au courant de l’automne 2020, fera vivre aux résidents de Trois-Rivières et de la région un concept ludique innovant qui a déjà conquis l’île de Montréal depuis 2012, et même Laval et Repentigny depuis 2018 et 2019.

Pour assurer le succès de ce projet, Randolph confie les rênes de cette franchise à des gens d’affaires de la région, dont Joanie Désilets qui était copropriétaire du café ludique “Les Mauvais Perdants”, bien connu des habitants de Trois-Rivières. Elle sera associée à Steve Paquin et Emma Kendall, qui faisaient partie de l’équipe des Mauvais Perdants dans les domaines de l’organisation et de la gestion depuis de nombreuses années.

«Ce projet était une progression naturelle pour nous. Nos compagnies partagent les mêmes valeurs et la même passion pour les jeux de société; c’était un mariage qui allait de soi. Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre expérience des cinq dernières années et d’en faire profiter la nouvelle franchise. C’est une belle opportunité pour nous et notre équipe de faire grandir notre concept pour améliorer notre offre de services et mieux répondre à la demande croissante», confie Joanie Désilets, associée du Randolph Pub Ludique Trois-Rivières.

«La demande d’installer un Randolph en Mauricie était persistante depuis de nombreuses années au sein de notre clientèle. Nous sommes littéralement tombés en amour avec la beauté et le dynamisme de la rue des Forges et de la région. Puisque nous connaissions déjà la belle équipe des Mauvais Perdants depuis plusieurs années, nous avons priorisé ce projet ensemble, considérant que tous les ingrédients de succès étaient réunis» ajoute Normand D’Amour, associé et comédien.

Situé au cœur de Trois-Rivières sur la fameuse rue des Forges, le pub offrira à la clientèle plus de 5000 pieds carrés de divertissement, incluant un espace boutique dédié à la vente de jeux. Offrant une capacité d’accueil de plus de 200 places, Randolph Trois-Rivières proposera également un espace pour tenir des événements corporatifs, des soirées de financement ou toute autre forme de fête privée.

Avec une collection de plus de 1000 jeux disponibles sur place, le Randolph Pub Ludique Trois-Rivières promet une offre de services complète toute l’année: animation en salle, programmation récurrente (Quiz, soirée Loups-Garous, soirée Rencontre Célibataires) et événements surprises!

Les travaux de rénovation et d’aménagement sont en cours depuis début juillet et l’ouverture est prévue au courant de l’automne prochain.

Le concept de Randolph Pub Ludique est simple: pour seulement 7$ par personne, les clients peuvent s’amuser pendant des heures avec des jeux variés, adaptés à tous les goûts et toutes les dynamiques de groupe (couple, amis, famille, collègues). Des animateurs bilingues, chevronnés et dynamiques sont sur place pour guider les participants dans leur choix de jeu, répondre à leurs questions et démystifier les règlements pour eux. Leur mission est alors, à la façon de sommeliers qui conseilleraient un bon vin, de sélectionner le jeu idéal pour que les clients passent la soirée parfaite fonction de leur nombre, de leurs préférences, de leur humeur et de leur temps disponible.

Afin de compléter l’expérience, Randolph Pub Ludique s’est associé à Martin Juneau, célèbre chef québécois du restaurant Pastaga à Montréal, afin de proposer une expérience gustative à la hauteur. Le menu complet (entrées, plats principaux, snacks à partager, desserts) et des menus de saison mettent à l’honneur toute l’année des produits locaux et des partenaires de choix. Les pubs se distinguent également par leur large sélection de bières de microbrasseries, ainsi qu’une carte de cocktails maison et potions originales et rafraichissantes pour toutes les papilles.