Ouverture de la zone gazonnée pour le spectacle hommage à Gerry Boulet

MUSIQUE. Tous les sièges pour le spectacle «Gerry, 30 ans de Rendez-vous doux» ont trouvé preneur. Scène Momentum a donc annoncé l’ouverture de l’esplanade gazonnée de l’Amphithéâtre Cogeco en admission générale pour le spectacle du 22 septembre prochain.

Les spectateurs seront autorisés, pour l’occasion, à se présenter à l’Amphithéâtre avec une chaise pliante afin d’assister au spectacle. L’annonce est faite en partenariat avec la Fondation québécoise du cancer à qui Scène Momentum est remettra 2$ pour chaque billet vendu sur le parterre.

Cette année marque le 30e anniversaire de l’album «Rendez-vous doux», de Gerry Boulet. Afin de rendre hommage à son père et à ce disque culte, son fils Justin Boulet a proposé de produire un spectacle unique lors duquel il recevra sur scène cinq artistes invités, soit Breen Leboeuf, Boom Desjardins, Marjo, Roxane Bruneau, ainsi que le comédien Mario Saint-Amand (Gerry, Le film).

Le spectacle proposera au public une relecture de l’œuvre entière «Rendez-vous doux», ainsi que les plus grands succès d’Offenbach. Justin Boulet entend partager quelques anecdotes de la vie de Gerry avec le public. Rappelons que le 18 juillet 1990, le chanteur succombait à un cancer de côlon contre lequel il avait fait face durant 3 ans.

Les profits amassés permettront à la Fondation québécoise du cancer de continuer à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches, à travers des programmes de bien-être physique, de soutien psychologique et des centres d’hébergement dans toute la province, comme elle le fait depuis près de 40 ans.

Billets

Le spectacle «Gerry, 30 ans de Rendez-vous doux» sera présenté le 22 septembre prochain. Les billets admission générale sur l’esplanade gazonnée, se détaillant à 27$ (plus taxes), sont disponibles dès maintenant via le www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819-380-9797.