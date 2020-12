Ouverture de la patinoire BLEU BLANC BOUGE

La patinoire BLEU BLANC BOUGE accueillera ses premiers amateurs de patinage libre pour la saison 2020-2021 dès mardi, dans un système respectant les conditions émises par la Santé publique.

La patinoire fonctionnera avec un système de réservation en ligne, et ce, gratuitement. L’aire de glace aura une capacité maximale de 25 personnes et le pavillon sera ouvert, mais ne pourra accueillir que 11 personnes simultanément. Aucun prêt de matériel ne sera possible sur place alors il sera donc nécessaire d’apporter son propre équipement. Une réservation 48h à l’avance est obligatoire via un formulaire accessible en ligne et un contrôle de l’achalandage se fera à l’entrée du pavillon.

Suite aux directives de la Santé publique, veuillez noter qu’il ne sera malheureusement pas possible de jouer au hockey sur la surface BLEU BLANC BOUGE cette année. Les amateurs de patinage libre pourront s’amuser sur la patinoire, du lundi au vendredi de 16h à 21h, et les fins de semaine, de 9h à 21h.

Afin de faire profiter le plus de gens possible, il est recommandé de ne pas réserver plus de deux plages horaires par semaine. Pour plus de détails ou pour réserver, visitez le https://www.v3r.net/