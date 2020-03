Ottawa majore à 107 milliards son plan d’urgence

Justin Trudeau a annoncé, lors de son point de presse quotidien, que le plan d’urgence fédéral passait de 82 à 107 milliards $.

Le premier ministre s’est engagé à ce que l’aide aux individus, comme la prestation canadienne d’urgence, soit versée rapidement. Il a également insisté sur la nécessaire coopération internationale pour faire face à la pandémie.

«Nous devons agir ensemble comme communauté mondiale et octroyer les ressources nécessaires pour trouver des vaccins, des remèdes et augmenter les tests de dépistage», souligne le premier ministre canadien.

Les Canadiens de retour de voyage doivent obligatoirement s’isoler pour 14 jours. Des amendes jusqu’à 750 000 $ et une peine maximale de six mois d’emprisonnement peuvent être imposées aux récalcitrants.

Après l’avoir fait en Chine et au Maroc, le gouvernement fédéral tente de rapatrier des Canadiens présentement en Inde.

Le gouvernement est prêt à acheter des blocs de prêts hypothécaires assurés par l’entremise de la SCHL. Cette mesure vise à accroître l’offre de financement stable disponible aux banques et aux prêteurs hypothécaires et leur permettre de continuer à consentir des prêts aux consommateurs et aux entreprises du Canada.

Côté chiffres, en ce moment, on recense 3579 cas de COVID-19 au Canada, tandis que 37 personnes sont mortes. Il y a 197 cas rétablis.

Cas par province et territoire

Québec 1339

Ontario 858

Colombie-Britannique 659

Alberta 419

Saskatchewan 86

Nouvelle-Écosse 68

Terre-Neuve-et-Labrador 67

Manitoba 35

Nouveau-Brunswick 26

Canadiens rapatriés 13

Île-du-Prince-Édouard 5

Yukon 3

Territoires du Nord-Ouest 1

Nunavut 0