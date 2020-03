Ottawa annonce des subventions salariales pour les PME

Justin Trudeau a entendu les demandes des différentes associations d’entrepreneurs. Le premier ministre du Canada a ainsi annoncé, lors de son point de presse du 27 mars, que son gouvernement allait bonifier son aide aux petites et aux moyennes entreprises en subventionnant 75% du salaire des employés mis à pied, l’accès à des prêts de 40 000$ sans intérêt pour un an et un report des paiements de TPS jusqu’en juin.

«Nous serons là pour vous. Nous avons besoin d’être là. C’est mieux pour tout le monde de garder le lien entre employeur et employé. On a besoin que les gens soient rassurés», souligne le premier ministre du Canada.

Il y a maintenant 4050 cas de COVID-19 et 39 décès liés au Canada. Les principales provinces touchées sont le Québec (1636), l’Ontario (858), la Colombie-Britannique (725) et l’Alberta (486).

La Banque du Canada a encore baissé son taux directeur. Il se situe maintenant à 0,25%.

Ottawa ferme les centres de Service Canada. Les services en ligne demeurent.