OSTR: une programmation aux mille nuances musicales

Pour sa première saison en tant que directeur artistique et chef attitré de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR), Jean-Claude Picard propose aux mélomanes une programmation variée.

Son affection pour les répertoires classiques russe et scandinave transparaît également à travers le répertoire sélectionnée. «J’ai cru bon mettre l’accent sur Prokofiev pour cette première programmation. Un peu comme pour Schumann, on a besoin d’un peu de temps pour s’habituer à Prokofiev, mais cet univers musical a beaucoup à offrir et s’avère émotivement prenant quand on se laisse submerger. Pour cette première saison, on fait le contour des répertoires, du baroque au moderne, tout en touchant à différentes couleurs musicales», explique maestro Picard.

Il a d’ailleurs choisi un programme festif pour lancer la saison avec des airs dansants de Berlioz, l’extravagant concerto de Prokofiev et la symphonie no 4 en fa mineur de Tchaïkovski.

«En la titanesque Première Symphonie de Mahler vous trouverez une oeuvre symphonique à grand déploiement inspirée de la musique klezmer. Jardins d’Espagne vous fera découvrir les passions latines en musique exprimées par des compositeurs issus de cultures diverses. Également, La Mer de Debussy et A Sea Symphony de Vaughan Williams vous feront voyager dans un monde empreint d’impressionnisme et d’inspiration de la nature», poursuit maestro Picard.

Durant la saison, les musiciens de l’orchestre interpréteront également des pièces peu ou jamais jouées par l’OSTR.

«C’est une bonne chose à la fois pour les musiciens que pour le public qui découvrira des œuvres peu entendues. Ce sera entre autres la première fois que l’OSTR jouera Estancia, suite d’Alberto Ginastera. Cette œuvre mérite d’être découverte. Je suis convaincu que le public l’aimera», lance le nouveau chef de l’OSTR.

Ce dernier mettra aussi à profit le Chœur de l’OSTR, dirigé par Raymond Perrin, à l’occasion de deux concerts de la programmation régulière. Les choristes seront appuyés du Chœur du Conservatoire de musique de Trois-Rivières, du Chœur de l’Université de Montréal et de l’Ensemble Vocalys.

Un spectacle hors série s’ajoute à la programmation régulière avec la venue du baryton-basse Philippe Sly et de ses musiciens du Chimera Project dans un spectacle expérience, au carrefour du théâtre et de la musique, lors duquel sera interprété le Voyage d’hiver de Schubert.

La nouvelle série Paysages musicaux proposera quant à elle un panorama des différents courants qui traversent la musique classique. Pour cette première saison, on explorera la musique de chambre, l’opéra et le récital voix piano.

Les séries Conférences musicales et Matinées en musique, ainsi que les causeries en marge des concerts seront aussi de retour.

La programmation complète est disponible au www.ostr.ca.

Engouement et curiosité

La directrice générale de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Natalie Rousseau, a senti un vent de curiosité déferler sur l’orchestre depuis l’annonce de Jean-Claude Picard à titre de chef attitré.

«On a beaucoup travaillé à rassurer tout le monde à l’automne, avant l’annonce, mais depuis que maestro Picard a été confirmé, j’ai eu beaucoup de questions, de curiosité et d’intérêt de la part de nos abonnés. Je pense que tout le monde attendait la programmation avec beaucoup d’impatience et je suis convaincue qu’ils ne seront pas déçus», soutient Mme Rousseau.

La campagne d’abonnement est maintenant lancée. Des forfaits d’abonnement sont offerts à compter de 63$. Des formules à 7, 5 et 3 concerts sont proposées. Quant à eux, les billets à l’unité seront mis en vente dès le 15 août.

EN UN COUP D’OEIL