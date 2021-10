OSTR: sept grands concerts au programme

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) a lancé sa saison 2021-2022 le 17 octobre dernier. Pour cette saison, l’orchestre proposera une programmation de sept grands concerts symphoniques.

« C’est avec un optimisme renouvelé et une confiance inébranlable en la bienveillance de tous que nous osons proposer cette saison de concerts, et ce, malgré les nombreuses embûches. Cette saison exigera à nouveau flexibilité et compréhension de la part de tous afin de pouvoir vivre de nouveau de magnifiques expériences musicales. Les musiciens de votre orchestre sont impatients de vous retrouver et nous, l’équipe de la permanence, de faciliter le partage de cette musique avec vous », souligne Natalie Rousseau, directrice générale de l’OSTR.

Les mélomanes pourront notamment entendre la Symphonie no 8 de Dvorak, le Concerto pour violon n° 2 de Félix Mendelssohn, Le Festin de l’araignée d’Albert Roussel et Ma mère l’Oye de Maurice Ravel, le Concerto pour piano n° 2 de Rachmaninov, Le Chevalier à la rose de R. Strauss, le Concerto pour piano de Schumann, le Psaume 42 de Mendelssohn ainsi que la grandiose Symphonie n° 2 de Mahler.

Des solistes se joindront à l’OSTR à chacun de ces concerts. On pourra y voir les violonistes Blake Pouliot et Stella Chen, les pianistes Serhiy Salov et Charles Richard-Hamelin, la soprano Jacqueline Woodley, la mezzo-soprano Marie-Andrée Mathieu, ainsi que la soprano Kimy Mc Laren.

Maestro Picard dirigera trois concerts. L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières accueillera aussi des chefs invités, dont Jean-Marie Zeitouni (anciennement à la tête de l’ensemble I Musici de Montréal), Adam Johnson (ex-chef assistant de Kent Nagano à l’OSM), et Maestro Jacques Lacombe.

En plus des grands concerts, la série Paysages musicaux et les Matinées en musique sont également de retour.

Les billets des prochains concerts seront mis en vente sous peu. Tous les détails se retrouvent sur le site Internet de l’orchestre au www.ostr.ca.

Grands concerts

– L’Héritage de Bach : 14 novembre à 14h30 au Centre des arts de Shawinigan

– Noël symphonique avec Claire Pelletier : 5 décembre à 14h30 au Centre des arts de Shawinigan et 11 décembre à 20h à la salle J.-Antonio-Thompson

– Un après-midi aux ballets : 13 février 2022 à 11h (concert famille) et 14h30 (concert grand public) à la salle J.-Antonio-Thompson

– Éternels romantiques : 13 mars à 14h30 à la salle J.-Antonio-Thompson

– Charles Richard-Hamelin joue Schumann : 24 avril à 14h30 à la salle J.-Antonio-Thompson

– La « Résurrection » : 21 mai à 20h à la salle J.-Antonio-Thompson