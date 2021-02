OSTR : Le lac des cygnes en webdiffusion

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières tiendra son grand concert Le lac des cygnes en webdiffusion le 12 février à 20h en direct de la Maison symphonique.

Capté dans une qualité sonore et visuelle de pointe et dirigé par le chef attitré et directeur artistique, maestro Jean-Claude Picard, ce grand concert plongera les spectateurs dans ce classique incontournable de Tchaïkovski.

L’OSTR interprètera aussi le Concerto pour flûte de Reinecke qui se démarque par ses mélodies riches et voluptueuses. Suivra aussi Shérérazade de Rimski-Korsakov. C’est aussi l’occasion pour l’orchestre trifluvien de mettre à l’avant-scène la flûte solo Caroline Séguin et le violon solo Marie-Josée Arpin.

Comme il est toujours impossible pour les musiciens de l’orchestre trifluvien d’offrir une performance devant public, il sera possible d’accéder à la salle de concert dans le confort de votre foyer, en direct, le soir de l’événement ou en différé jusqu’au 26 février 2021.

Les billets sont en vente au coût de 19,75$, et tous les détails sont disponibles sur le site web de l’OSTR au www.ostr.ca ou sur le site de la Place des Arts au www.placedesarts.com