OSTR: le génie de Bach à l’honneur

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) annonce tiendra son second concert de la saison le 14 novembre à 14h30 au Centre des arts de Shawinigan.

Le concert L’héritage de Bach sera dirigé par le premier chef invité de l’Orchestre, Maestro Jean-Claude Picard, et mettra en scène tout le génie du compositeur Jean-Sébastien Bach.

Bach a grandement marqué la période baroque et même bien au-delà. Son influence déterminante dans l’œuvre de Mendelssohn ainsi que son empreinte dans le choral qui ouvre la 2e symphonie de Schumann en témoignent.

Les mélomanes pourront apprécier la Suite no2 en ré majeur, BWV 1068 de Bach, le Concerto pour violon no 2 en mi mineur, op. 64 de Mendelssohn, ainsi que la Symphonie no 2 en do majeur, op. 61 de Schumann.

Par ailleurs, le public aura la chance de découvrir la soliste Stella Chen, gagnante du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique en 2019. Il s’agira de sa première prestation en sol canadien.

Encensée pour sa maturité phénoménale et ses performance spontanées, mais profondes et bien structurées, la violoniste américaine interprétera le Concerto no 2 de Mendelssohn accompagnée des musiciens de l’OSTR.

Bien qu’il soit maintenant possible pour les salles de spectacles d’ouvrir au maximum de leur capacité, la direction de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières a préféré conserver la formule en distanciation pour ce concert afin d’offrir un confort accru au public.

Les billets sont présentement en vente à la billetterie du Centre des arts de Shawinigan au 819 539-6444 ou en ligne au www.ostr.ca.