OSTR: Jacques Lacombe ne reviendra pas

Crédit photo : Photo courtoisie

CULTURE. Maestro Jacques Lacombe a informé le conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières de sa décision de ne pas renouveler son mandat de directeur artistique et de chef attitré au terme de son année sabbatique qui prendra fin en juin 2019.

Nommé directeur artistique et chef d’orchestre de l’OSTR en 2006, Jacques Lacombe a su, au cours de son mandat, redéfinir la personnalité de l’OSTR, lui donner une nouvelle impulsion, attirer de talentueux musiciens, inviter des solistes prestigieux, diriger des créations mondiales, proposer des programmations audacieuses et rassembleuses, et contribuer à faire de Trois-Rivières et de sa région un lieu incontournable pour les amateurs de musique.

«Bâtir un orchestre symphonique de qualité hors des grands centres, en dépit de moyens financiers très limités est un défi colossal. Bien que la Ville de Trois-Rivières fasse figure de leader au Québec pour son soutien à la culture et en particulier à son orchestre, l’insuffisance des revenus, principalement de sources privées, en freine continuellement le développement. Dans un tel contexte, les musiciens des orchestres régionaux doivent multiplier les emplois et peinent à atteindre le seuil de pauvreté, ce qui engendre énormément de roulement des effectifs : un second obstacle au développement artistique. Quiconque persiste pendant plusieurs années dans de telles conditions ne peut que commander l’admiration», a commenté Natalie Rousseau, directrice générale de l’OSTR.

«Nous exprimons donc notre sincère gratitude à Jacques Lacombe et nous saluons son arrivée en poste à l’Orchestre symphonique de Mulhouse, c’est une grande fierté pour nous et pour tous les Québécois», a-t-elle ajouté.

Il a également mis sur pied des initiatives dédiées à la jeunesse, dont les Classes en résidence et le projet OSTR_web, tout en dirigeant de nombreuses représentations des Matinées symphoniques.

Son travail avec l’orchestre a été couronné de nombreuses récompenses, dont un prix Juno Classical Album of the Year: Vocal or Choral Performance, un prix Félix Album de l’année – classique / vocal, des prix Opus Concert de l’année – régions, de même que de nombreux prix décernés par Culture Mauricie, les Grands prix culturels de Trois-Rivières et la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, auxquels s’ajoutent deux disques d’or.

Maestro Lacombe entreprendra cet automne un important mandat de trois ans à titre de directeur musical de l’Orchestre symphonique de Mulhouse en France. Originaire de Trois-Rivières, Jacques Lacombe a auparavant occupé les postes de chef principal de l’Opéra de Bonn, de directeur musical du New Jersey Symphony Orchestra, de premier chef invité de l’Orchestre symphonique de Montréal et de directeur musical de la Philharmonie de Lorraine en France.