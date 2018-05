OSTR : De Star Wars à Carmina Burana

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

PROGRAMMATION. La 40e saison de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) prend une tout autre orientation avec le congé sabbatique d’un an de Jacques Lacombe, directeur artistique et chef attitré de l’OSTR. À la barre de l’orchestre depuis 2006, le maestro lègue maintenant sa place à un contingent de chefs invités qui prendront la relève.

Lacombe souligne que cette formule est l’occasion idéale pour faire le bilan musical des quarante dernières années de l’organisation.

Cette nouvelle saison s’annonce rafraichissante en offrant l’occasion aux amateurs de musique de découvrir un vaste répertoire, couvrant autant les grands classiques que la musique de film.

Festif et coloré

La série principale est divisée en six programmes qui témoignent d’un effort de variété, autant par le choix des chefs d’orchestre que par les œuvres qui seront jouées.

Le programme du mois de novembre brise la glace avec le concert Aux frontières du cosmos avec Adam Johnson à la direction. Ce concert met de l’avant la pièce Les Planètes de Holst, jumelé avec un extrait musical de Star Wars de John Williams. L’originalité du programme vient tout particulièrement du concerto pour harmonica de Denis Lessard intitulé «L’astronote», soutient M. Lacombe.

En décembre, Noël au fil des siècles réunira le chœur de l’OSTR et l’ensemble Vocalys pour interpréter des morceaux traditionnels et des pièces provenant du répertoire baroque. Raymond Perrin dirigera à la fois le chœur et l’orchestre.

Le concert Huit saisons en fête présentera l’union entre Les Quatre Saisons de Vivaldi et de Piazzolla, en février, avec la collaboration de David Lefèvre.

Un week-end signé Beethoven

L’OSTR opte pour la nouveauté avec Les folles journées Beethoven, sous la supervision de l’américain Stephen Smith. Une fin de semaine entière sera consacrée aux cinq concertos du célèbre pianiste du 9 au 10 mars. «Il y aura aussi un certain nombre d’activités qui viendront se greffer à cette fête Beethoven», spécifie maestro Lacombe.

Au mois de mai, le programme propose un concert dédié à la musique de film avec On se fait du cinéma, orchestré par Daniel Myssyk. Harry Potter, La liste de Schindler, Indiana Jones, The Mission sont des titres qui seront du spectacle.

Finalement, le convoité concert Carmina Burana sera présenté en juin avec Dina Gilbert à la direction. Cette œuvre phare n’a pas été jouée à l’OSTR depuis six ans, amène M. Lacombe. Ce grand classique est très attendu chez les amateurs de musique et sera accompagné par un trio de soliste, commente-t-il.

Matinées musicales

«Nous avons une série de «Matinées en musique» qui est principalement destinée au public familial qui veulent initier le jeune public à la musique classique dans une ambiance plus décontractée», suggère M. Lacombe. Ayant lieu le dimanche matin, ces cinq représentations sont gratuites pour les enfants de 12 ans et moins. Les programmes sont prévus pour l’avant-midi à partir de 11 h. Muffins, jus et cafés seront servis sur place.

De plus, la série «Musique à St James» est de retour sous un format de 75 minutes lors des dimanches après-midi. Accompagnés de musiciens expérimentés, ces concerts intimes sont offerts dans un format sans entracte.

Un volet éducatif

«En plus de la programmation musicale, l’OSTR présente une série d’activités éducatives et scolaires qui ont pour but de s’initier à la musique symphonique, précise la directrice générale de l’OSTR, Nathalie Rousseau. C’est le cas des conférences musicales. Il y a quatre conférences musicales qui sont notamment présentées la semaine avant le concert.»

Les conférences ont une durée de deux heures chacune. Les amateurs de musique auront l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les différents morceaux et leurs compositeurs. D’ailleurs, des causeries et des cocktails seront organisés en marge de la série principale.

Concernant le milieu scolaire, l’OSTR collabora avec les écoles afin que les enfants puissent être en contact avec l’univers symphonique.

La campagne d’abonnement débute aujourd’hui. Aussi, des billets à l’unité seront disponibles à partir du 31 juillet. Pour plus d’informations sur les activités et sur les forfaits d’abonnement: www.ostr.ca