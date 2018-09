Oserez-vous le Défi sans auto solo?

Crédit photo : Photo archives

TRANSPORT DURABLE. Dans le cadre de la Campagne J’embarque ! Les rendez-vous de la mobilité durable, Roulons VERT invite toute la population à participer à l’édition 2018 du Défi sans auto solo qui revient, cette année, pour une semaine complète du 17 au 23 septembre.

Rappelons que le Défi sans auto solo est une compétition qui convie les organisations, les employés, les étudiants ainsi que les élus (et candidats) à se rendre sur leur lieu de travail ou d’études à l’aide d’une solution de transport durable.

L’objectif de cette compétition est de promouvoir activement les transports durables en démontrant leurs multiples bénéfices, notamment les économies d’argent et les impacts bénéfiques sur la santé et l’environnement.

«On remarque de plus en plus de bouchons de circulation aux heures de pointe à Trois-Rivières et dans d’autres villes en Mauricie et au Centre-du-Québec. Nous ne sommes pas à l’abri de devenir aussi congestionné que les grandes villes comme Québec et Montréal. C’est pourquoi il est important de faire l’essai de moyens de déplacement alternatifs et durables, tels que le transport actif, le transport en commun, le covoiturage et même le télétravail. Nous ne sommes pas obligés de tout changer. Utiliser une alternative à l’automobile quelques fois par semaine serait déjà un bon début», souligne André Lavoie, directeur général de Roulons VERT.

Plusieurs transporteurs offriront la gratuité ou des tarifs réduits dans le cadre de la semaine du Défi sans auto solo :

STTR : tarif réduit à 1 $ le trajet du 17 au 23 septembre

: tarif réduit à 1 $ le trajet du 17 au 23 septembre Transports collectifs de la MRC de Maskinongé : Gratuité pour le circuit de ville de Louiseville le 20-21-22 septembre et gratuité pour les lignes entre la MRC de Maskinongé et Trois-Rivières (ligne express verte et express bleu) du 17 au 21 septembre

: Gratuité pour le circuit de ville de Louiseville le 20-21-22 septembre et gratuité pour les lignes entre la MRC de Maskinongé et Trois-Rivières (ligne express verte et express bleu) du 17 au 21 septembre Régie de transport en commun de Shawinigan : gratuité le 19 septembre

: gratuité le 19 septembre Service de transport collectif dans la MRC des Chenaux : gratuité le 20 septembre

Chenaux : gratuité le 20 septembre Corporation de transport adapté Mékinac : gratuité le 19 septembre

: gratuité le 19 septembre Transport collectif Haut Saint-Maurice: gratuité le 21 septembre

Les participants (employés, étudiants, élus, etc.) peuvent s’inscrire en tout temps jusqu’à la fin du Défi, soit le 23 septembre. Plusieurs prix seront tirés parmi les participants au terme de la semaine.