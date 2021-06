Organiser un festival en temps de pandémie

Le FestiVoix de Trois-Rivières a lancé ses activités le 25 juin au centre-ville de Trois-Rivières devant le premier événement de cette envergure à être présenté au -Québec en ce début de saison estivale. L’équipe du FestiVoix a accumulé les petits miracles dans les dernières semaines pour arriver à présenter le festival devant public. Le directeur général du FestiVoix, Thomas Grégoire, a pris le temps d’en discuter avec L’Hebdo à quelques jours du début des festivités.

Gérer l’incertitude

« L’organisation du FestiVoix a été complètement différente pour cette édition parce qu’on a eu beaucoup d’incertitude jusqu’au dernier moment. Un événement comme le nôtre, c’est un an de préparation en temps normal. On n’a pas attendu d’avoir le OK du gouvernement pour travailler sur de nombreux scénarios. Notre seule certitude, c’est qu’on souhaitait présenter un événement, qu’il soit virtuel, hybride ou en présentiel. Les circonstances ont fait en sorte qu’on a attendu avant d’appliquer le scénario choisi, mais ça a été compliqué et il faut également assurer une certaine rentabilité », explique Thomas Grégoire.

« -Au début, on pensait à 250 personnes par scène. Finalement, on a pu en accueillir plus. On s’est demandé si on devrait déménager l’événement pour accueillir plus de festivaliers, mais on a laissé tomber cette idée. Le lieu fait trop partie de l’identité du FestiVoix. »

L’équipe a aussi dû faire approuver son plan par la Direction de la santé publique au préalable afin de s’assurer que l’ensemble des mesures sanitaires soit respecté. Pour faciliter les choses et accueillir plus de festivaliers de façon sécuritaire, l’orientation de la scène Loto-Québec a été modifiée, de sorte que les plateformes d’écoute ont pu être installées dans le sens de la longueur du parc portuaire.

«Avec ces plateformes, on s’assure que les gens n’auront pas à constamment s’inquiéter à l’idée de dépasser une ligne dessinée au sol. Ça facilitera aussi la tâche à nos gens à la sécurité. (…) Concrètement, sur le site, c’est un mois de préparation qu’on a perdu. La préparation et la logistique ont été intenses. Au début, avec le mesures sanitaires, il fallait respecter une distance de deux mètres… puis de 1,5 mètre entre les plateformes. On a refait le plan du site. Il fallait voir s’il y avait suffisamment d’équipement chez nous fournisseurs, modifier le cachet des artistes selon le nombre de spectateurs. »

« D’habitude, on sort notre programmation complète en février ou mars. Là, on travaille dans des délais très serrés et avec des équipes réduites. Même si l’événement est plus réduit, ça demeure un gros festival sur des scènes extérieures. À certains moments de la pandémie, c’était plus facile d’organiser des spectacles à l’intérieur parce que les normes étaient bien définies pour les salles. »

Pénurie de main-d’œuvre

« Toute l’industrie de l’événementiel a été touchée par la pandémie. De nombreuses personnes ont changé de domaine dans les circonstances. Cela fait en sorte que le contexte de pénurie de main-d’œuvre est généralisé. Ça nous a mis dans des situations inimaginables ! Notre équipe a réussi de petits miracles. On peut vouloir quelque chose, mais ça devient compliqué en raison de la pénurie de -main-d’œuvre. Pour respecter les mesures sanitaires, il nous fallait plus d’items de certains équipements et ce n’était pas toujours disponible. »

« Il y a des défis à relever au niveau de l’approvisionnement. Les fournisseurs aussi ont leurs défis. Entre l’idée de départ et le résultat, il faut s’adapter en permanence, chaque jour. Rien n’est vraiment simple, autant dans la main-d’œuvre que pour les matières premières. L’événementiel est un milieu changeant, mais l’année a vraiment été particulière. On est habitué d’occuper notre site. Là, tous les aménagements sont différents. On n’a pas le temps de tester nos affaires. Le test arrive vendredi soir (25 juin). On pourra ajuster au besoin. On est capable de réagir très vite. On a l’expertise pour le faire aussi. »

L’identité du FestiVoix avant tout

« Il était hors de question de sacrifier l’identité du FestiVoix pour absolument présenter un événement. On savait qu’il nous fallait de la diversité dans les spectacles et faire vivre le bord du fleuve et le quartier historique. Là, on a trois scènes sur un seul grand site plutôt que 16 scènes. On les a configurées comme un amalgame des autres scènes. Par exemple, la scène Loto-Québec accueille les spectacles qui brassent un peu plus. Celle du jardin des Ursulines se veut un mélange de ce qu’on retrouvait aux scènes Jazz et des Voix Multiples. On y a installé des tables avec des chaises. La scène du bord de l’eau est empreinte d’un esprit de plage et d’urbanité. On y retrouve ce qu’on fait habituellement dans les bars. L’identité du FestiVoix a tracé notre ligne au final. »

« Pour concevoir la programmation, on a priorisé l’approche quel artiste pour quelle scène. On aime construire notre programmation en fonction des lieux et des univers artistiques qu’on veut créer. Parfois, c’est de proposer une prestation inattendue d’un artiste. On a tellement de talent au Québec et il y a un renouvellement constant. On voit qu’il y a une grande curiosité du public au FestiVoix. Les gens nous font confiance. »

« On a travaillé tellement de jours et de nuits pour que tout ça soit possible. On a hâte, on est fébrile et on est curieux de voir comment tout ça va se passer. Ce sera historique, unique. Pour plusieurs spectateurs, ce sera de belles retrouvailles avec les spectacles après 15 mois de pandémie », conclut Thomas Grégoire.