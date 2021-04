Optimize Sport en pleine ascension

Lorsqu’il a fondé Optimize Sport, Samuel Fortier se concentrait à réaliser de la consultation sportive. Cinq ans plus tard, l’ancien attaquant des Estacades de Trois-Rivières a vu son bébé devenir une agence de joueur, en plus d’ouvrir un premier gymnase au Cap-de-la-Madeleine.

Fondée il y a plus de cinq ans, Optimize Sport œuvrait dans l’encadrement sportif pour les athlètes, les parents et les entraîneurs au niveau relationnel.

«À la base, on voulait se spécialiser dans la consultation sportive et dans l’orientation des joueurs. On était très axé sur les conseils. On prenait un joueur et on regardait dans quelle ligue il pourrait évoluer et où on pourrait l’envoyer. Après plusieurs mois à faire de la gestion de carrière, on est devenu une agence de joueurs (Go Agence)», confie-t-il d’emblée.

«Avec le temps, on a développé quatre divisions chez Optimize, soit l’agence de joueurs, les camps de hockey Optimize Skills destinés aux jeunes à travers le Québec, les évènements showcase pour exposer nos joueurs, et notre gymnase basé à Trois-Rivières. Ce qu’on voulait, c’est que nos joueurs touchent les quatre sphères primordiales pour un hockeyeur, soit le côté tactique, technique, physique et psychologique.»

Situé au Cap-de-la-Madeleine, Optimize Gym est un centre d’entraînement spécialisé offrant des services d’entraînement privé et semi-privé, d’entraînement d’équipe sportive, de la préparation physique (lors de la saison estivale), en plus d’offrir de l’évaluation physique et du plan alimentaire.

Des joueurs partout

Pas moins de 500 joueurs sont maintenant affiliés à Optimize Sport, tous volets confondus. De son propre aveu, M. Fortier n’aurait pas cru à connaître un tel succès si rapidement.

«Ç’a été évolutif avec le temps. On travaille maintenant avec plusieurs dépisteurs, directeurs généraux et recruteurs, de sorte qu’on a placé des joueurs dans la Ligue américaine de hockey (LAH), la East coast hockey league (ECHL) et les ligues européennes. On a d’ailleurs une franchise opérée par trois personnes en France et toute l’équipe nationale de France travaille avec Optimize. On a placé des joueurs en Autriche, en Slovaquie, en Finlande, en Suède, et même en Espagne.»

«Avec nos plus récents services, dont notre gymnase, c’est une plus-value pour nous dans l’encadrement de nos joueurs. Si on fait de nos joueurs de meilleures personnes, et qu’on fait aussi de nos joueurs de meilleurs joueurs de hockey, c’est plus facile pour nous de faire la gestion de carrière et de les placer. On travaille davantage l’individu. D’ici cinq ans, on aimerait bien avoir des centres d’entraînement à Québec, sur la Rive-Sud de Québec, à Montréal et sur la Rive-Sud de Montréal», ajoute-t-il.

Récemment, Optimize Sport s’est porté acquéreur de l’Académie Hockey Desruisseaux Mallette, fondée il y a bientôt 15 ans déjà par deux anciens joueurs des Tigres de Victoriaville, Maxime Desruisseaux et Carl Mallette.

«On a récemment acheté l’agence Desruisseaux Mallette et ensuite, on a conclu une belle entente avec les Tigres de Victoriaville. C’est donc dire que tous les joueurs élites de la région des Bois-Francs passent maintenant par Optimize Skills», explique-t-il.

«Officiellement, les joueurs de niveau «Élite» qui s’entraînaient déjà avec l’Académie Hockey Desruisseaux Mallette fréquenteront dorénavant l’Académie Optimize Kids.»

Rappelons aussi que monsieur Fortier s’est porté acquéreur d’une concession de la Ligue nationale de hockey balle (LNHB). Elle portera le nom de l’Optimize Skills de Saint-Léonard-d’Aston. Pour de plus amples formations sur les services offerts par l’entreprise, visitez le http://www.optimizesport.com/.