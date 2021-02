Opportunités d’affaires entre les TI, les technologies vertes et les services industriels

GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud a tenu un événement virtuel regroupant une vingtaine d’entreprises de la Mauricie et visant à favoriser l’émergence de projets et de partenariats porteurs pour la région. Cette activité de maillage s’adressait aux entreprises de trois secteurs d’activité stratégiques : les technologies de l’information, les technologies vertes et les services industriels.

L’événement de maillage s’inscrit dans une volonté grandissante de faire des ponts entre ces secteurs et de créer des occasions de partenariats prometteurs. «L’enjeu est surtout de permettre aux entrepreneurs de rencontrer d’autres entrepreneurs avec lesquels ils ont des affinités sur le plan de leur offre de produits et de services. Ce genre d’événement représente une occasion idéale pour développer de nouvelles relations d’affaires et rencontrer différentes personnes, ce qui est d’autant plus difficile à faire en contexte pandémique.»

GROUPÉ dressera un bilan de cet événement au cours des prochains mois. À plus long terme, l’organisation sera alors en mesure d’identifier les retombées concrètes et de planifier d’autres événements similaires, peut-être pour d’autres secteurs d’activités.