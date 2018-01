Une opportunité hors de l’ordinaire

Crédit photo : Audrey Leblanc

SANTÉ. Le pharmacien trifluvien Gabriel-Joseph Helal entame sa résidence en pharmacothérapie avancée au CIUSSS Mauricie-et-Centre-du-Québec. C’est une première dans la région. Il est l’une des deux seules personnes à vivre cette expérience qui lui permettra de devenir pharmacien en établissement de santé.

Pour décrocher ce titre, il faut entreprendre des études universitaires de 2e cycle en pharmacie. Celles-ci comprennent une résidence de douze mois en établissement de santé. Jusqu’ici, il était impossible de faire sa résidence dans la région, ce qui était un frein pour plusieurs pharmaciens qui auraient aimé pratiquer dans les hôpitaux.

Quand l’opportunité s’est présentée, Gabriel-Joseph s’est empressé de la saisir. Déjà établi à Trois-Rivières, il a maintenant la chance de parfaire ses connaissances sans devoir quitter la région.

J’ai été attiré par la polyvalence du rôle de pharmacien en établissement de santé.

– Gabriel-Joseph Helal

Au cours des douze prochains mois, il mettra à profit ses connaissances dans divers départements et établissements du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS). Il aidera des patients à l’urgence, en antibio-gouvernance, en oncologie, aux soins intensifs, en hémodialyse, à l’unité de courte durée gériatrique, en psychiatrie et en clinique des maladies chroniques.

Gabriel-Joseph travaillera aussi en collaboration avec d’autres professionnels de la santé en médecine générale et en médecine interne. Au fil des mois, il se familiarisera avec une clientèle et des milieux variés à Trois-Rivières, Shawinigan, Drummondville et Victoriaville. Et après tout ça, lorsqu’il aura son diplôme en poche, il espère décrocher un emploi au sein du CIUSSS.

Sur son X

Pendant trois ans, Gabriel-Joseph a travaillé dans une pharmacie communautaire à Trois-Rivières. Une expérience qui lui a permis de valider qu’il a fait le bon choix de carrière. «Ce qui me fait triper, c’est que chaque cas est un puzzle à résoudre, explique-t-il. On doit colliger plein d’informations qui ne semblent pas avoir de lien à première vue, mais qui forment un tout. Il n’y a pas de solution parfaite, mais il faut trouver la meilleure proposition.»

L’une des choses qu’il aime du travail en milieu hospitalier, c’est la collaboration avec d’autres professionnels de la santé. «J’ai été attiré par la polyvalence du rôle de pharmacien en établissement de santé, confie-t-il. Ça met à profit toutes les compétences et amène le pharmacien à relever des défis chaque jour.» Pour lui, ce milieu apporte aussi une dimension très concrète à son travail. Étant sur place, il peut constater les effets directs de ses décisions sur les patients.

Le saviez-vous?

Annuellement, on estime que les pharmaciens du CIUSSS valident environ 1,8 million d’ordonnances qui mènent au service d’environ 20 millions de doses de médicaments partout sur le territoire.

Une maîtrise de 16 mois

Le programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée est une formation orientée vers les besoins du milieu de la santé. C’est une maîtrise de 60 crédits qui dure 16 mois à temps plein, soit 4 mois à la Faculté de pharmacie pour des cours sur les cas cliniques spécifiques à la pratique et 12 mois dans un établissement de santé. C’est cette portion que l’on appelle la résidence.